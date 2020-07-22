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Наставник Черноморца: У каждого клуба есть хорошие времена и не очень

Первая лига
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Сергей Ковалец рассказал о своей работе в Одессе

Наставник Черноморца: У каждого клуба есть хорошие времена и не очень
Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Сергей Ковалец в эфире шоу "Трендец" рассказал о своей работе с командой.

"30% - это схема и тактика. 70% - атмосфера. Важно, чтобы атмосфера в команде, в клубе была на хорошем уровне.

У каждого клуба есть хорошие времена и не очень. Мы понимаем, что "Черноморец" – это команда с большим именем, зрительской аудиторией, инфраструктурой. Мы будем работать, чтобы о нас так же хорошо говорили, как про всех тренеров, которые здесь работали", – сказал Ковалец.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" расположился на 10-м месте в Первой лиге.

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В статье: Сергей Ковалец Черноморец (Одесса)
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Источник:
Трибуна

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