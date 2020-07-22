Наставник Черноморца: У каждого клуба есть хорошие времена и не очень

Главный тренер "Черноморца" Сергей Ковалец в эфире шоу "Трендец" рассказал о своей работе с командой.

"30% - это схема и тактика. 70% - атмосфера. Важно, чтобы атмосфера в команде, в клубе была на хорошем уровне.

У каждого клуба есть хорошие времена и не очень. Мы понимаем, что "Черноморец" – это команда с большим именем, зрительской аудиторией, инфраструктурой. Мы будем работать, чтобы о нас так же хорошо говорили, как про всех тренеров, которые здесь работали", – сказал Ковалец.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" расположился на 10-м месте в Первой лиге.