Василий Тропанец: Бразильцы уже понимают игровую философию Балкан

Автор победного гола в ворота "Прикарпатья" нападающий "Балкан" Василий Тропанец ответил на вопросы UA-Футбол.

- Василий, семь очков в шести матчах лета - приемлемый результат для Балкан?

- Понятно, что рассчитывали на большее перед рестартом сезона. Но имеем, что имеем. Набрали столько, сколько заслужили очков.

- Как охарактеризуйте матч с Прикарпатьем? Классика - дважды забили и играли по счету?

- Когда выигрываешь 2:0 и кажется, что уже не потеряешь победу над соперником, то можно получить наказание за такую ​​расслабленность. Нам забили, поэтому иногда приходилось откровенно отбиваться. Ребята молодцы, в достаточно серьезных моментах действовали ярко. Замечательно, что провели много работы и заслуженно победили.

- Можно отметить Ильницкого, который сумел подставить ногу в моменте в начале игры, когда Лободров уже не дотягивался до мяча?

- Считаю, что Саша вообще был лучшим игроком в этом матче. Кроме этого момента он сделал много перехватов, предупредил немало атак соперника. И в этой победе большая заслуга в том числе и Алекcандра Ильницкого.

- В случае с вашим голом, то от колена Француза залетел мяч в ворота?

- Рикошет был, признаю. Я наносил удар в сторону ворот, мяч попал сопернику в ногу и неудобно для вратаря срезался в ближний угол. Можно сказать, что хороший удар даром не пропадает (улыбается).

- В этом же моменте прекрасно стартовали после передачи Луиза Фернандо. Вы самый быстрый футболист в команде, судя по тестам?

- Не берусь этого утверждать. Тот же Юречко, наверное, быстрее меня. Фернандо хорошую имеет скорость. Но думаю по этому компоненту я в ТОП-5 в "Балканах".

- Как в целом вам три бразильца? Адаптировались в команде?

- Думаю, что они уже понимают постепенно игровую философию команды. Сначала действительно, на сборах в Турции им доставалось от тренерского штаба, Андрей Пархоменко хотел как можно скорее привить им нашу игру. Все понимают, что они привыкли играть в совсем другой футбол.

Считаю, что "Балканы" также играют в интересный футбол. Поэтому тренер хотел, чтобы они как можно быстрее приспособились к нему. Хотели, чтобы побыстрее они стали своими и поняли требования к себе в нашей команде.

Жаль, что Лукас накануне получил травму, сейчас восстанавливается. Постепенно набирает. Сейчас лучше выглядит именно Нандо (№77), активный впереди, отдает, нагнетает.

- А как насчет быта?

- В Сарате рядом с Зарей есть командный отель, где живут приезжие. Там живут все три бразильца. На мне некий долг держать с ними связь и помогать. Пытаюсь помочь, чем могу. Языковой барьер? Один из игроков Додо знает английский, мой английский также на хорошем уровне. Они уже немного знают слов, а я со своей стороны - учу с игроками португальский. Так и находим общий язык (улыбается).

- Как работается в клубе, где собрано столько династий - Пархоменко, Шуховцев, Златов, Тропанцы...

- Как-то не обращали на это внимания. Так было с самого создания команды, поэтому особенно значения этому не уделяли.

- Ваша семья также ведет сельхозбизнес?

- У моей семьи другие дела, не связанные с этим.

- Именем вашего дяди Бориса Тропанца назван стадион в Заре...

- Борис Тропанец играл в "Черноморце", в Корее, России. Работал главным тренером молодежной сборной Молдовы. Большинство карьеры провел в Молдове, где и играл, и жил долго.

Действительно, когда начали строительство, то проводился опрос относительно названия стадиона. Кто-то из болельщиков предложил назвать именем моего дяди за его заслуги в спорте и футболе, и все согласились с этим.

- Как насчет отношений с болельщиками? Осенью у них были претензии к команде...

- Стадион у нас стоит на открытой площади, поэтому они не могут удержаться и приходят смотреть из-за забора на наши матчи. Ранее были вопросы к нам, но такое бывает, как и в каждой команде, которая переживает не лучшие времена. Но в любом случае, они приходят и поддерживают нас. За это им большое спасибо. По-другому и быть не может, ведь мы все друг друга знаем, как одна большая семья.

- Все знают, что ветер у вас на стадионе сильнейший, наверное, среди других арен. Научились правильно распоряжаться этой стихией во время матча?

- Как и везде, команде, которая играет по ветру - ей легче. Но какой-то особой тактики в этом разрезе нет.

- Какие задачи команды на финишной прямой? Когда можно ожидать амбициозных задач клуба?

- Сейчас надеемся набрать максимум очков в ближайших матчах. А на следующий сезон уже ставить высокие задачи. У нас для этого есть все условия. Согласен, первый круг мы несколько провалили, где нам много не везло, стечение обстоятельств мешало выигрывать. Но команда у нас сейчас замечательная, несколько матчей летом проиграли, но будем сильнее. На следующий сезон мы будем посягать только на верхние ступени таблицы.