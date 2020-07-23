Защитник сравнил Черноморец в Лиге Европы и в Первой лиге

Евгений Зубейко, 30-летний защитник "Черноморца", сравнил ситуацию в клубе сегодня с 2013-2014 годами, когда команда выходила из группы Лиги Европы и играла с французским "Лионом" в 1/16 турнира.

Зубейко выступал в "Черноморце" в 2008-2015 годах, потом в 2017-2018 годах, и с начала 2020-го вернулся снова в Одессу.

Неприятно то, что происходит с клубом. Я переживаю за него, за город, за болельщиков. Какая здесь инфраструктура, сумасшедшая база! Считаю, что она - одна из лучших.