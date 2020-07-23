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Демченко рассказал о страхе судей и своих словах на прощание игрокам Металлист 1925
Уже не главный тренер
Экс-наставник харьковского "Металлист 1925" из Первой лиги Андрей Демченко назвал meta-ratings причину своей отставки.
По его словам, произошла обычная ситуация, когда клуб увольняет тренера после нескольких неудач.
К сожалению, мы проиграли 3 последних матча, 2 из них прямым конкурентам в борьбе за выход в Премьер-лигу - "Волыне" и "Минаю". Поэтому клуб принял решение расторгнуть со мной контракт. Мы расстались по взаимному согласию сторон.
Перед командой стоит задача выхода в УПЛ, сейчас оно осложнилась. Руководство клуба решило, что моя отставка встряхнет команду. Бывает, что такая тренерская ротация идет на пользу команде. Дай Бог. То же самое я сказал и ребятам, когда прощался с ними.
В причинах трех поражений, рассуждает бывший главный тренер, еще надо разбираться.
Возможно, где-то недовосстановились, где-то ротация состава повлияла. Но шансы решить задачу еще есть. В Первой лиге в этом сезоне острая борьба за путевки в УПЛ. Аутсайдер вполне может отобрать очки у лидера, кроме того, у прямых конкурентов тоже еще будут лобовые игры.
В целом я с большим позитивом оцениваю этап работы в "Металлист 1925". Считаю, что за короткий срок мне удалось поставить игру команды, мы играли в футбол, который приносил удовольствие. К сожалению, карантин, пауза, различные казусы, внесли свои коррективы. Кто больше готов к ротации, тот и меньше теряет очки.
Отдельная тема, по словам Демченко, судейство в Первой лиге.
Не зря президент УАФ отправил судей из УПЛ и систему ВАР на игры Первой лиги. Теперь, после того как к Первой лиге такое внимание и матчи показывают по ТВ, так откровенно не "убивают" не отрывают голову, хотя достаточно вспомнить недавний матч "Ингульца" с "Прикарпатьем". Теперь судьи боятся принимать откровенно сомнительные решения.
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