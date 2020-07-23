Новичок Авангарда, который поиграл в Польше и Молдове, оценил будущее противостояние с Металлургом

Левый латераль (фланговый защитник) краматорского "Авангарда", 23-летний Владислав Дворовенко, дебютировал за клуб в матче с "Агробизнесом". Игрок рассказал о своем футбольном пути.

- Я родился в городе Винница, там и начинал свой футбольный путь в местной ДЮСШ. Позже поступило предложение переехать во Львов и продолжать играть в академии ФК "Карпаты".

После этого, когда уже нужно было переходить во взрослый футбол у меня появилось предложение уехать в Молдавию, а именно в "Верис" Кишинев, где я пробыл полгода, после чего, к сожалению, клуб прекратил свое существование. Конечно, мне пришлось вернуться домой, к тому же мне необходимо было восстановиться после травмы. Нужно было набирать форму, и я остался дома, играя в чемпионате среди любителей. Отыграв там 2 года, я уехал играть в Польшу, в команду Третьей лиги "Полония".

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Когда завершилось действие контракта, поступило предложение выступать во Второй лиге чемпионата Украины, в винницкой "Ниве", на что тогда я согласился и выступал за команду с начала прошлого сезона и до начала карантина. После этого появился вариант с "Авангардом", и я согласился переехать в Краматорск.

- Благодаря чему принял решение подписать контракт?

- Я принял решение подписать контракт, потому что "Авангард" в турнирном положении находится очень близко к командам, которые ведут борьбу за выход в Премьер-Лигу, причем не уступает никому по игре, и может обыграть любого соперника. На самом деле, подписал контракт, долго не задумываясь.

- Ты уже сыграл за "Авангард" в матче с "Агробизнесом". Как оцениваешь свою игру?

- Да, вышел на поле в матче с "Агробизнесом". Рад, что дебютировал в Первой лиге Украины. Что касается моей игры, мне сложно оценивать, наверное, это должны делать тренеры и болельщики.

- На какой позиции на поле тебе наиболее комфортно играть?

- На позиции левого защитника, это мой родной позиция.

- Что думаешь о будущем сопернике? Каким будет матч в Киеве?

- Матч в Запорожье будет интересным, нам надо набирать свои очки, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице, но и "Металлург" тоже будет отдавать все силы в этой игре, чтобы избежать вылета во Вторую лигу. Поэтому я уверен, игра будет очень непростой, к тому же соперник будет игр