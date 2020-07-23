Металлург – Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция

У "Авангарда" есть очень неплохая возможность обойти в турнирной таблице "Металлист 1925", от которого команда Косевича пока отстает на 2 пункта. Среди потерь команды - два защитника, которым недавно сделали операции.

ГФК "Металлург" начинает набирать матчевый темп после вспышки COVID-19. По этой причине команда Алексея Година пропустила 3 ​​поединка и ее график теперь будет самым насыщенным, чтобы и доиграть матчи, и еще выполнить основную задачу - сохранить прописку в Первой лиге.

Первая лига, 26 тур

23.07.2020, 18:00

Город Запорожье, стадион "Ставутич-Арена", без зрителей

Металлург (Запорожье) - Авангард (Краматорск)

Видеотрансляция поединка