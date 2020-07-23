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Металлург – Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
У "Авангарда" есть очень неплохая возможность обойти в турнирной таблице "Металлист 1925", от которого команда Косевича пока отстает на 2 пункта. Среди потерь команды - два защитника, которым недавно сделали операции.
ГФК "Металлург" начинает набирать матчевый темп после вспышки COVID-19. По этой причине команда Алексея Година пропустила 3 поединка и ее график теперь будет самым насыщенным, чтобы и доиграть матчи, и еще выполнить основную задачу - сохранить прописку в Первой лиге.
Первая лига, 26 тур
23.07.2020, 18:00
Город Запорожье, стадион "Ставутич-Арена", без зрителей
Металлург (Запорожье) - Авангард (Краматорск)
Видеотрансляция поединка
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