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Спасительные штанга, перекладина и первая победа запорожцев. Металлург - Авангард 3:1
А команда только что переболела COVID-19
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Первая лига, 26 тур
23.07.2020, 18:00
Город Запорожье, стадион "Ставутич-Арена", без зрителей
Судья в поле - Геннадий Серпутько
Металлург (Запорожье) - Авангард (Краматорск) 3:1
Голы: Белоусов (25), Могильный (53), Щебетун (81) - Кириенко (19)
Металлург: Богдан Петриченко, Владислав Кравченко, Эдуард Сарапий, Евгений Сухина, Тимофей Сухар, Егор Шалфеев (Юрий Сачко, 79), Евгений Трояновский, Дмитрий Крапивный, Богдан Могильный (Никита Лапко, 84), Денис Белоусов (Дмитрий Лихобабенко, 69), Алексей Сидоров (Алексей Щебетун, 63)
Авангард: Артур Денчук, Максим Воробей (Владимир Близнюк, 73), Дмитрий Сидоренко, Роман Мельник, Александр Сухаров, Юрий Сеницкий, Никита Полюлях, Алексей Лобов (Виталий Собко, 55), Иван Матяж (Артур Мурза, 75), Владислав Нехтий, Игорь Кириенко (Андрей Дедяев, 63) Владислав Дворовенко, 84))
Предупреждение: Сарапий (34)
Видеотрансляция поединка
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