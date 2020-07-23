  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. СМИ: УАФ пожизненно дисквалифицировала Собуцкого, клуб оштрафован
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: УАФ пожизненно дисквалифицировала Собуцкого, клуб оштрафован

Первая лига
(5 голосов)

Официального резюме по делу еще не было

СМИ: УАФ пожизненно дисквалифицировала Собуцкого, клуб оштрафован
Новина українською

КДК УАФ принял решение пожизненно отстранить от футбола вице-президента УАФ и почетного президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого, сообщает Трибуна.

Также КДК оштрафовал клуб на 500 тысяч гривен.

Это наказание за избиение арбитра Юрия Иванова после матча с "Минаем".

Сам судья указал в рапорте после встречи, что было рукоприкладство со стороны Собуцкого, хотя почетный президент "Агробизнеса" и отрицал это.

Полиция открыла дело по факту избиения арбитра Иванова, указав нарушителем "известных людей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий КДК УАФ
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 17:54
Палиция разберется с єтим, а вот кто разберется с корррупционером пАвєлко?
Ответить
0
0
ALEXB12 (Харьков)
23.07.2020 в 17:49
А я не верил что МХ25 без борьбы попадёт в УПЛ )))) Надо было спорить)))
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
23.07.2020 в 17:33
Как можно решать со слов корумпированного арбитра. А презумпция невиновности ???
Ответить
+3
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
23.07.2020 в 17:28
А арбітр молодець)))
Ответить
+1
-2
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 17:55
ти такаж с-у ка, як він.
Ответить
0
-1
Technical
23.07.2020 в 17:25
Павелко виявився справжньою, підлою гнидою. Встромив ножа у спину, просто... Таке жорстоке рішення взагалі не відповідало ситуації. Як можна приймати рішення, базуючись лише на показаннях арбітрів?? Де розслідування і факти?
Ответить
+3
-1
володей (хмельницький)
23.07.2020 в 17:05
Кінець футболу в Волочиську.
Ответить
+2
-2
avatar
DMiT75 (Донецк)
23.07.2020 в 16:40
А на фото "глаза такие добрые, добрые" !
Ответить
+4
-2
avatar
ascent (Луксор)
23.07.2020 в 16:34
Ну если штраф 500 тыс, то моральный ущерб должен быть в разы больше...
Ответить
+2
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...