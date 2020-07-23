СМИ: УАФ пожизненно дисквалифицировала Собуцкого, клуб оштрафован

КДК УАФ принял решение пожизненно отстранить от футбола вице-президента УАФ и почетного президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого, сообщает Трибуна.

Также КДК оштрафовал клуб на 500 тысяч гривен.

Это наказание за избиение арбитра Юрия Иванова после матча с "Минаем".

Сам судья указал в рапорте после встречи, что было рукоприкладство со стороны Собуцкого, хотя почетный президент "Агробизнеса" и отрицал это.

Полиция открыла дело по факту избиения арбитра Иванова, указав нарушителем "известных людей".