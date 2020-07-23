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СМИ: УАФ пожизненно дисквалифицировала Собуцкого, клуб оштрафован
Официального резюме по делу еще не было
КДК УАФ принял решение пожизненно отстранить от футбола вице-президента УАФ и почетного президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого, сообщает Трибуна.
Также КДК оштрафовал клуб на 500 тысяч гривен.
Это наказание за избиение арбитра Юрия Иванова после матча с "Минаем".
Сам судья указал в рапорте после встречи, что было рукоприкладство со стороны Собуцкого, хотя почетный президент "Агробизнеса" и отрицал это.
Полиция открыла дело по факту избиения арбитра Иванова, указав нарушителем "известных людей".
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Источник:Трибуна
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Комментарии (9)
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Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 17:54
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ALEXB12 (Харьков)
23.07.2020 в 17:49
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simargl (Чернигов)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
23.07.2020 в 17:28
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Пришта Литин (Киев)
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Technical
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володей (хмельницький)
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DMiT75 (Донецк)
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ascent (Луксор)
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