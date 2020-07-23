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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкащина - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

26-й тур в Первой лиге, помимо центрального матча в Петрово, открывают "Черкащина" и "Минай".

Черкащина - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Хорошие знакомые по прошлому сезону во Второй лиге сыграют важный матч для обеих сторон.

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В статье: Первая лига ФК Минай Черкащина (Черкассы)
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