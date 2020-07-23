Первая лига
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Черкащина - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
26-й тур в Первой лиге, помимо центрального матча в Петрово, открывают "Черкащина" и "Минай".
Хорошие знакомые по прошлому сезону во Второй лиге сыграют важный матч для обеих сторон.
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