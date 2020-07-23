Собуцкий: Это шок, вранье, продажность нашей системы. Павелко хочет себя выгородить

Почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал решение КДК УАФ о его пожизненном отстранении от футбола.

– Я в курсе, конечно. Это просто шок, вранье, продажность нашей системы. Это просто ужас. Если человек хочет себя выгородить, что у него все хорошо в федерации, закрыть какие-то грехи.

- Кого вы имеете в виду?

– О президенте федерации говорю.

- Вы имеете в виду, что вы – жертва этих обстоятельств?

– Конечно. Знаете, что сегодня произошло? Вообще, почему эта драка и это все? Реально.

- Возможно, не в курсе, скажите, пожалуйста, вашу позицию.

– Я вам скинул фото (фото документа ниже). Посмотрите, это маразм. Если они нашли жертву – они глубоко ошиблись. Жертвой будут они. Они хотят от футбола отогнать человека, который финансирует 23 команды? Пожалуйста. Нет вопросов. Но команду "Агробизнес" и другие я не оставлю, если они мешают им.

Они уже продали места на эту Первую лигу. А я говорил, что нужно чемпионат доигрывать, оказалось – иду против системы. А я иду за футболом, если они продажные – пусть себе.

- Почему наказали за ситуацию с "Агробизнесом" вас?

– Меня наказывали как вице-президента федерации. Вчера нам пришло решение, что мы не имеем права играть в Волочиске. Костюченко нам уже звонил и спрашивал, нет ли у "Агробизнеса" матчей, не заняты ли стадионы. Они уже наперед знали, что все мутили.

Звоню Павелко, спрашиваю, что за история. Он: "Да нет, я ничего не знаю". Они приняли решение. Во-первых, они не могли его принять без КДК. А вчера уже приняли решение, что мы не имеем права играть.

- На чем основано решение?

– Что судьи боятся к нам ехать. В 10 вечера звонят судьи тренеру "Агробизнеса" Донцу. Спрашивают, как им из Тернополя в Волочиск добраться. Мы их заберем или они сами доберутся. Судьи не знали еще ничего.

Они начали обзванивать, чтобы нам не дали стадион в Тернополе или Хмельницком. Они хотели три очка заработать. Мы договорились с "Рухом", что сыграем в Винниках. Звонили раньше в Тернополь и Хмельницкий, но не смогли дозвониться.