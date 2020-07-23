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Собуцкий: Это шок, вранье, продажность нашей системы. Павелко хочет себя выгородить

Первая лига
(1 голосов)

Президент Агробизнеса не намерен сдаваться без боя

Собуцкий: Это шок, вранье, продажность нашей системы. Павелко хочет себя выгородить
Новина українською

Почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал решение КДК УАФ о его пожизненном отстранении от футбола.

– Я в курсе, конечно. Это просто шок, вранье, продажность нашей системы. Это просто ужас. Если человек хочет себя выгородить, что у него все хорошо в федерации, закрыть какие-то грехи.

- Кого вы имеете в виду?

– О президенте федерации говорю.

- Вы имеете в виду, что вы – жертва этих обстоятельств?

– Конечно. Знаете, что сегодня произошло? Вообще, почему эта драка и это все? Реально.

- Возможно, не в курсе, скажите, пожалуйста, вашу позицию.

– Я вам скинул фото (фото документа ниже). Посмотрите, это маразм. Если они нашли жертву – они глубоко ошиблись. Жертвой будут они. Они хотят от футбола отогнать человека, который финансирует 23 команды? Пожалуйста. Нет вопросов. Но команду "Агробизнес" и другие я не оставлю, если они мешают им.

Они уже продали места на эту Первую лигу. А я говорил, что нужно чемпионат доигрывать, оказалось – иду против системы. А я иду за футболом, если они продажные – пусть себе.

- Почему наказали за ситуацию с "Агробизнесом" вас?

– Меня наказывали как вице-президента федерации. Вчера нам пришло решение, что мы не имеем права играть в Волочиске. Костюченко нам уже звонил и спрашивал, нет ли у "Агробизнеса" матчей, не заняты ли стадионы. Они уже наперед знали, что все мутили.

Звоню Павелко, спрашиваю, что за история. Он: "Да нет, я ничего не знаю". Они приняли решение. Во-первых, они не могли его принять без КДК. А вчера уже приняли решение, что мы не имеем права играть.

- На чем основано решение?

– Что судьи боятся к нам ехать. В 10 вечера звонят судьи тренеру "Агробизнеса" Донцу. Спрашивают, как им из Тернополя в Волочиск добраться. Мы их заберем или они сами доберутся. Судьи не знали еще ничего.

Они начали обзванивать, чтобы нам не дали стадион в Тернополе или Хмельницком. Они хотели три очка заработать. Мы договорились с "Рухом", что сыграем в Винниках. Звонили раньше в Тернополь и Хмельницкий, но не смогли дозвониться.

Собуцкий: Это шок, вранье, продажность нашей системы. Павелко хочет себя выгородить - изображение 1
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В статье: Андрей Павелко Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий КДК УАФ
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Трибуна

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Комментарии (6)
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androma (Вересневе)
23.07.2020 в 20:22
Болільники стояли за стадіоном але абсолютно були впевнені що суддя не призначив 100% пенальті. Тут після 5 повторів інколи сумніваєшся.Цей інцидент це результат дії болільників які йшли до суддів виказати їм своє невдоволення суддівством. Для цього є комітет арбітрів.Ну і суддя теж гнида. Він не кликав захищати землю України. За такі слова теж треба відповідати.Собуцькому іти в Лозанну.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.07.2020 в 20:14
А что, ветеран АТО - бог и царь?
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Байкал (Lviv)
23.07.2020 в 19:49
Як мені подобається,коли ті,які себе завжди відчували «рівнішими за всіх інших рівних» починають сваритися на публіку. Супер
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alexfc (Киев)
23.07.2020 в 19:20
А может как некоторые бывшие братья "Вы все врете. Недокажете"
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armik (Киев)
23.07.2020 в 18:39
Любая финансовая пирамида рано или поздно лопает. Нечего ждать, когда обломками накроет массу народу.
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+2
-1
Пришта Литин (Киев)
23.07.2020 в 18:35
Негодяй и коррупционер пАвєлко достоин участи Л.Троцкого.
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+2
-5


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