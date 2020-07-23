Первая лига. Минай громит Черкащину, Нуриев единоличный лидер гонки бомбардиров

Закарпатский коллектив не ощутил проблем с "Черкащиной" и приблизился к лидеру чемпионата вплотную.

Поединок в Счастливом начался с основательных атак "Миная", на которые хозяева отвечали своими выпадами. В одном из эпизодов Глагола пасом пяткой вывел Стасюка на удар, но попытка левого защитника закарпатского клуба поразить ворота оказалась слишком откровенной для вратаря и Тимофееву не составило труда среагировать.

В дальнейшем "Минай" контролировал мяч, но все никак не мог пробить оборонительную стену "Черкащины". И все же на исходе первого получаса игрового времени пробить Тимоффева закарпатцам удалось, пусть и не с первого раза. С ударом Глаголы голкипер справился, но добивание Василия Пыняшко стало для него неразрешимой задачей.

С активных действий Глаголы начался и второй мяч "Миная". Полузащитник слева накрутил защитника и навесил. Защитник сопрника справился с навесом, но выбил мяч совсем недалеко, что позволило свободному Артуру Карнозе поразить нижний угол мощным ударом.

Андрея Поповича хозяева впервые потревожили уже перед самым перерывом, когда Виктор Георгиев пробил из-за пределов штрафной. Но вратарь "Миная" показал, что не замерз в воротах и справился с угрозой своим воротам.

Уже в дебюте второго тайма Богдан Оринчак довел счет до крупного, использовав навес справа от Максима Жичикова и ударив головой над вратарем соперника. Стоит отметить попустительство защитников "Черкащины", которые не то, что не опекали, а просто стоически наблюдали за форвардом "Миная" в голевом эпизоде. Это явно разозлило футболистов группы атаки команды Маринчука и через несколько минут Тарануха все же использовал пас Захаревича, обыграл Маткобожика и пробил под Поповичем, размочив счет.

"Черкащина", забив гол, почувствовала уверенность и могла забивать второй. По крайней мере, моменты для этого возникали регулярно. Тем не менее, забить свой 17-й гол в сезоне (десятый с пенальти) удалось Анатолию Нуриеву. Сперва капитан "Миная" пробил со штрафного в перекладину, а затем реализовал одиннадцатиметровый, который был явно придуман арбитром встречи. Мяч угодил защитнику "Черкащины" в лицо, а вот судья, находившийся к эпизоду со спины, посчитал, что в руку. Впрочем, на исход это повлияло слабо, так что большого резонанса в этом случае не ждем.

Снова "Минаю" удалось отличиться дуплетом за короткий отрезок времени, Кныш нашел разрезным пасом Оринчака и тот оформил дубль, забив пятый гол своей команды. В концовке Даниил отличился и сам, использовав своевременную передачу Пыняшко. К тому времени Кобин успел сменить практически всю свою атакующую линию и Кныш выступал в ней примой, явно выделяясь. Но и вышедшему резервному голкиперу Черепко отстоять "на ноль" также не удалось, уже через две минуты после его появления на поле мощный удар Игоря Нечая буквально прошил вратаря.

Благодаря трем очкам в 26-м туре и потере очков конкурентом "Минай" вплотную приблизился к "Ингульцу" и продолжает занимать в таблице второе место. "Черкащина" же готовиться к стыковым играм. Как раз сегодня вероятные соперники, липоводолинский "Альянс" и ровенский "Верес", проводили очный спаринг...

Черкащина - Минай 2:6 (0:2)

Голы: Тарануха (52), Нечай (85) - Пыняшко (30), Карноза (32), Оринчак (48, 73), Нуриев (71 пен), Кныш (80)

Черкащина (4-3-2-1): Тимофеев - Нестеренко (Олейник 46), Дмитренко, Лухтанов (Долгий 74), Пограничный - Малей (Грисьо 65), Морозенко (Кабанюк 62), Цурупин, Георгиев, Захаревич (Нечай 55) - Тарануха.

Минай (4-1-4-1): Попович (Черепко 83) - Жичиков, Никитюк, Маткобожик, Стасюк (Кополовец 80) - Вагин - Глагола (Шпак 66), Нуриев, Карноза (Кныш 58), Пыняшко - Оринчак (Ахмедзаде 75).

Предупреждения: Цурупин (13, 68) - Маткобожик (23), Глагола (64)