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УАФ опубликовала решение по Собуцкому: наказаны функционер, клуб и стадион

Первая лига
(1 голосов)

В Ассоциации не стали выгораживать вице-президента

УАФ опубликовала решение по Собуцкому: наказаны функционер, клуб и стадион
Новина українською

УАФ официально объявила о решении КДК о наказании для президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого, который обвинялся в избиении судьи после матча с "Минаем" (0:2).

Собуцкий признан виновным в применении физической силы к главному арбитру матча и действиях, которые повредили имиджу УАФ и украинского футбола в целом.

КДК принял решение пожизненно отстранить функционера от футбола и оштрафовать клуб на 500 тысяч гривен.

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Также до особого распоряжения команде запрещено проводить матчи на домашнем стадионе "Юность".

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ стадион Юность. Волочиск
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Technical
23.07.2020 в 20:29
Явна помста за щось... або виконання чиєгось завдання.
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