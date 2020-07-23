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УАФ опубликовала решение по Собуцкому: наказаны функционер, клуб и стадион
В Ассоциации не стали выгораживать вице-президента
УАФ официально объявила о решении КДК о наказании для президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого, который обвинялся в избиении судьи после матча с "Минаем" (0:2).
Собуцкий признан виновным в применении физической силы к главному арбитру матча и действиях, которые повредили имиджу УАФ и украинского футбола в целом.
КДК принял решение пожизненно отстранить функционера от футбола и оштрафовать клуб на 500 тысяч гривен.
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Также до особого распоряжения команде запрещено проводить матчи на домашнем стадионе "Юность".
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Источник:УАФ
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23.07.2020 в 20:29
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