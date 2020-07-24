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Металлург проведет поединок, перенесенный из-за вспышки в команде COVID-19

Первая лига
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Первый. Осталось определиться еще с двумя

Металлург проведет поединок, перенесенный из-за вспышки в команде COVID-19
Новина українською

Запорожский "Металлург" проведет перенесенный домашний поединок 23 тура Первой лиги с "Черкащиной".

Состоится он в субботу, 26 июля. Игра начнется в 18:00.

Предыдущие свои поединки (26 тур) обе команды провели вчера.

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Напомним, что ГФК "Металлург" из-за вспышки в команде COVID-19 пропустил три тура Первой лиги.

Кроме "Черкащины" команде Алексея Година предстоит сыграть на выезде с львовским "Рухом" и дома с "Горняк-Спортом" из Горишних Плавней.

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В статье: Первая лига Черкащина (Черкассы) коронавирус ГФК Металлург
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Источник:
Металург

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