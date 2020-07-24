Металлург проведет поединок, перенесенный из-за вспышки в команде COVID-19

Запорожский "Металлург" проведет перенесенный домашний поединок 23 тура Первой лиги с "Черкащиной".

Состоится он в субботу, 26 июля. Игра начнется в 18:00.

Предыдущие свои поединки (26 тур) обе команды провели вчера.

Напомним, что ГФК "Металлург" из-за вспышки в команде COVID-19 пропустил три тура Первой лиги.

Кроме "Черкащины" команде Алексея Година предстоит сыграть на выезде с львовским "Рухом" и дома с "Горняк-Спортом" из Горишних Плавней.