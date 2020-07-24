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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлург - Авангард 3:1. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)

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Металлург - Авангард 3:1. Обзор матча, видео голов
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Победа позволила запорожскому "Металлургу", который занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Первой лиги, начать подниматься по крайней мере в графе очков.

Чтобы поменяться местами с зорянскими "Балканами", команде Алексея Година нужно будет получить не менее 8 очков в 6 матчах.

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А вот "Авангард" потерял шанс на то, чтобы попытаться обойти в турнирной таблице "Металлист 1925".

Первая лига, 26 тур

23.07.2020, 18:00

Город Запорожье, стадион "Ставутич-Арена", без зрителей

Судья в поле - Геннадий Серпутько

Металлург (Запорожье) - Авангард (Краматорск) 3:1 (1:1)

Голы: Белоусов (25), Могильный (53), Щебетун (81) - Кириенко (19)

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Металлург (Запорожье) ГФК Металлург (Запорожье)
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