Металлург - Авангард 3:1. Обзор матча, видео голов

Победа позволила запорожскому "Металлургу", который занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Первой лиги, начать подниматься по крайней мере в графе очков.

Чтобы поменяться местами с зорянскими "Балканами", команде Алексея Година нужно будет получить не менее 8 очков в 6 матчах.

А вот "Авангард" потерял шанс на то, чтобы попытаться обойти в турнирной таблице "Металлист 1925".

Первая лига, 26 тур

23.07.2020, 18:00

Город Запорожье, стадион "Ставутич-Арена", без зрителей

Судья в поле - Геннадий Серпутько

Металлург (Запорожье) - Авангард (Краматорск) 3:1 (1:1)

Голы: Белоусов (25), Могильный (53), Щебетун (81) - Кириенко (19)