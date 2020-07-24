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Металлург - Авангард 3:1. Обзор матча, видео голов
Первая пислякарантинна победа казаков
Победа позволила запорожскому "Металлургу", который занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Первой лиги, начать подниматься по крайней мере в графе очков.
Чтобы поменяться местами с зорянскими "Балканами", команде Алексея Година нужно будет получить не менее 8 очков в 6 матчах.
А вот "Авангард" потерял шанс на то, чтобы попытаться обойти в турнирной таблице "Металлист 1925".
Первая лига, 26 тур
23.07.2020, 18:00
Город Запорожье, стадион "Ставутич-Арена", без зрителей
Судья в поле - Геннадий Серпутько
Металлург (Запорожье) - Авангард (Краматорск) 3:1 (1:1)
Голы: Белоусов (25), Могильный (53), Щебетун (81) - Кириенко (19)
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