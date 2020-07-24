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Маркевич: Решение по Собуцкому означает, что в УАФ нет кумовства и панибратства

Первая лига
(1 голосов)

В УАФ все чисто и прозрачно

Маркевич: Решение по Собуцкому означает, что в УАФ нет кумовства и панибратства
Новина українською

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал решение КДК пожизненно дисквалифицировать президента "Агробизнеса" и вице-президента УАФ Олега Собуцкого.

"Я понимаю, что иногда эмоции выходят из-под контроля. Но говоря об этой конкретной ситуации (избиение арбитра, – прим.) – попустительства быть не должно.

Считаю решение КДК УАФ абсолютно правильным. И если было бы иначе, то это означало бы, что на произошедшее закрыли глаза, что в УАФ – кумовство и панибратство. Но там этого сегодня нет, а есть уважение к футбольным законам, регламенту.

А вообще любая ситуация – это не повод распускать руки. И действия УАФ в этом случае четко соответствуют регламенту", – сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ
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Источник:
UNN

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Комментарии (3)
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spoultyinvoine
24.07.2020 в 00:51
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androma (Вересневе)
24.07.2020 в 00:47
Маркевич краще б мовчав якщо не в курсі. Тут якраз та ситуація що розпустити руки було просто необхідно. І до суддівства в матчі це не мало ніякого відношення. Суддя просто моральний урод і таким не місце в чемпіонаті України.
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kampodua (Київ)
24.07.2020 в 00:34
А по арбитру какое решение?
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