Маркевич: Решение по Собуцкому означает, что в УАФ нет кумовства и панибратства

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал решение КДК пожизненно дисквалифицировать президента "Агробизнеса" и вице-президента УАФ Олега Собуцкого.

"Я понимаю, что иногда эмоции выходят из-под контроля. Но говоря об этой конкретной ситуации (избиение арбитра, – прим.) – попустительства быть не должно.

Считаю решение КДК УАФ абсолютно правильным. И если было бы иначе, то это означало бы, что на произошедшее закрыли глаза, что в УАФ – кумовство и панибратство. Но там этого сегодня нет, а есть уважение к футбольным законам, регламенту.

А вообще любая ситуация – это не повод распускать руки. И действия УАФ в этом случае четко соответствуют регламенту", – сказал Маркевич.