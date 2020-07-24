Капитан Черноморца: Если бы кто-то забил первый гол - увидили бы много хороших атак

Полузащитник и капитан "Черноморца" Владислав Клименко подытожил телеканалу Футбол матч 26 тура первой лиги с "Ингульцом" (0:0).

У "моряков", по словам Владислава, было несколько хороших моментов.

В том же первом тайме попали в штангу со стандарта. Хороший момент! Можно было счет открывать, неизвестно, как бы тогда дальше сложилась игра, но явно было бы больше перспективных атак.

А так счет 0:0. Соперники играли от обороны, чтобы не пропустить. Игра фактически была до забитого гола. Если бы какой-либо из команд это удалось - забитых мячей во встрече было бы больше.