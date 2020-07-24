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Капитан Черноморца: Если бы кто-то забил первый гол - увидили бы много хороших атак

Первая лига
(1 голосов)

Но не сложилось

Капитан Черноморца: Если бы кто-то забил первый гол - увидили бы много хороших атак
Новина українською

Полузащитник и капитан "Черноморца" Владислав Клименко подытожил телеканалу Футбол матч 26 тура первой лиги с "Ингульцом" (0:0).

У "моряков", по словам Владислава, было несколько хороших моментов.

В том же первом тайме попали в штангу со стандарта. Хороший момент! Можно было счет открывать, неизвестно, как бы тогда дальше сложилась игра, но явно было бы больше перспективных атак.

А так счет 0:0. Соперники играли от обороны, чтобы не пропустить. Игра фактически была до забитого гола. Если бы какой-либо из команд это удалось - забитых мячей во встрече было бы больше.

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Владислав Клименко
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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beatles (Крижопіль)
24.07.2020 в 09:54
"... увидили бы много хороших атак"..." Автор, исправляй ошибку в заголовке - увидЕли!! караул, просто, нет слов!
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alex.belogubko (одесса)
24.07.2020 в 09:50
надо чаще бить по воротам играть в пас и не финтить в своей штрафной
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