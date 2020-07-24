Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кремень - Оболонь-Бровар: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фавориту будет тяжело
Для сохранения шансов на выход в УПЛ "пивоварам" нельзя терять очки. Сегодня их ждет серьезный экзамен - выездной матч против "Кремня". Здесь совсем недавно проигрывал "Минай" и теряла очки "Волынь". Просто в Кременчуге не бывает никому.
Читайте такжеПара лидеров оторвалась, борьба за третье место все острее - анонс 26-го тура Первой лиги от UA-Футбол
Первая Лига, 26-й тур
"Кремень" 17:00 "Оболонь-Бровар"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...