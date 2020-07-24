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Кремень - Оболонь-Бровар: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Фавориту будет тяжело

Кремень - Оболонь-Бровар: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Для сохранения шансов на выход в УПЛ "пивоварам" нельзя терять очки. Сегодня их ждет серьезный экзамен - выездной матч против "Кремня". Здесь совсем недавно проигрывал "Минай" и теряла очки "Волынь". Просто в Кременчуге не бывает никому.

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Первая Лига, 26-й тур
"Кремень" 17:00 "Оболонь-Бровар"

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В статье: Кремень (Кременчуг) Оболонь-Бровар (Киев)
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