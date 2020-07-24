Кремень - Оболонь-Бровар: смотреть онлайн, видеотрансляция

Для сохранения шансов на выход в УПЛ "пивоварам" нельзя терять очки. Сегодня их ждет серьезный экзамен - выездной матч против "Кремня". Здесь совсем недавно проигрывал "Минай" и теряла очки "Волынь". Просто в Кременчуге не бывает никому.

Первая Лига, 26-й тур

"Кремень" 17:00 "Оболонь-Бровар"