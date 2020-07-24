Первая Лига. Кремень обыгрывает Оболонь-Бровар после странного удаления

Для сохранения шансов на выход в УПЛ "пивоварам" не желательно терять очки. Сегодня их ждал серьезный экзамен - выездной матч против "Кремня". Здесь совсем недавно проигрывал "Минай" и теряла очки "Волынь". Просто в Кременчуге не бывает никому.

Хозяева с самого начала выбрали любимую тактику, отойдя всеми силами к своей штрафной. Десять человек защищалось и лишь один Дмитрий Сула одиноко ждал своего шанса за центральным кругом. Мяч к нему доходил не часто, но и у "пивоваров" получалось мало что. Да, инициативой они владели, но Батальский, Мединский и прочие пробивали не часто, а без ударов тяжело было рассчитывать на голы. За весь первый тайм коллективы так и не удосужились создать что-то опасное у ворот соперника и закономерно ушли отдыхать при счете 0:0. Такой расклад точно не устраивал сегодняшних гостей.

Во втором тайме команды поменялись воротами, но вначале это было единственным изменением. "Пивовары" продолжали давить, а "Кремень" перестал помышлять даже о контратаках. Активным был Батальский, но у форварда сбился прицел - удар за ударом летел выше ворот. А дальше случилось самое интересное событие игры, но как обычно бывает в ПФЛ, речь не о забитых голах, а о спорных решениях. Голиков, который ранее записал горчичник на свою фамилию, должен был быть заменен на Мате. Но видно игра ему надоела и он, не дождавшись команды от судьи, заранее вышел за пределы поля. Бондаренко решил наказать футболиста за инициативу и показал вторую желтую. Где-то в Турции начал икать Денис Гармаш...

"Кремень" решил ковать железо, пока оно было гарячим и ринулся в атаку. В отличии от соперника, забитый гол они нашли быстро - его автором стал Бафталовский. "Пивовары" пытались что-то исправить, но тяжело исправить в тот день, когда тебе по-крупному не везет. Минус четыре от третьего места - разрыв не смертельный, но пока что "Оболонь-Бровар" не похожа на команду, которая может совершить чудо.

Первая Лига, 26-й тур

"Кремень" - "Оболонь-Бровар" 1:0

Гол: Бафталовский Артем 82

Кремень: Закорський Владислав, Бычков Богдан, Курелех Валерий, Головко Александр, Клюс Анатолий, Литвяк Богдан, Пилипенко Виктор, Лобода Вадим, Мурашов Евгений, Марчук Олег, Сула Дмитрий

Оболонь-Бровар: Федоровский Назарий, Майданевич Алексей, Белый Василий, Безуглый Никита, Голиков Александр, Валеев Ринар, Ульянченко Владислав, Коста Тенорио Гуттинер Эйдер, Слободян Олег, Мединский Игорь, Батальский Александр

Удаление: Голиков Александр 75 (вторая желтая)