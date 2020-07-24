Грузинский форвард Ингульца отметил вратаря Черноморца

Нападающий "Ингульца" Ника Сичинава прокомментировал телеканалу Футбол ход матча с одесским "Черноморцем" в 26 туре Первой лиги (0:0).

Так получилось, что я пробивал [через себя], но голкипер одесситов знал, куда я буду бить.