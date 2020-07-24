Первая лига
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Грузинский форвард Ингульца отметил вратаря Черноморца
И работу Сергея Ковальца
Нападающий "Ингульца" Ника Сичинава прокомментировал телеканалу Футбол ход матча с одесским "Черноморцем" в 26 туре Первой лиги (0:0).
Так получилось, что я пробивал [через себя], но голкипер одесситов знал, куда я буду бить.
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"Черноморец" - очень хорошая, молодая, бегущая команда. Против таких всегда сложно играть. Даже дома.
Хороший тренер, поставил хорошо игру команды. Нам было сложно играть против них.
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Источник:Футбол News
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