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Коуч Авангарда: Сейчас мысли не об игре, а о следующем чемпионате - будем ли играть?
Отметил экс-игроков своей команды в составе "Металлурга"
Главный тренер краматорского "Авангарда" Александр Косевич подытожил матч 26 тура Первой лиги, в котором его команда на выезде уступила ГФК "Металлург" со счетом 1:3.
Игра не удалась, не в нашу пользу. Ребята из Запорожья хотели победить и победили. Взяли нас нашей же оружием. Сравняли счет и на контратаках поймали нас. Нас же в этот день не хватило. Устали ребята. Если не проходишь собрания и не имеешь подготовки, труда доиграть. Мы постараемся составить до кучи то, что имеем, и таки доиграть чемпионат.
А дальше уже посмотрим, что скажет руководство. Сейчас ситуация не очень хорошая, мысли не о футболе, а о следующем чемпионат, будем ли мы играть или нет.
Косевич поздравил игроков запорожского "Металлурга" и отметил, что они заслужили победу.
Команда отдалась игре полностью. Игроки, которые были в "Авангарде" раньше, а я об этом до игры ребятам говорил, они костьми легли! Тот же Трояновский, Щебетун, Белоусов. Оно все возвращается, но ...они хотели - они и победили.
"Металлургу" нелегко будет удержаться в Первой лиге, но в команде есть подбор футболистов. Если побеждают - значит на правильном пути.