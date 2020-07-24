Коуч Авангарда: Сейчас мысли не об игре, а о следующем чемпионате - будем ли играть?

Главный тренер краматорского "Авангарда" Александр Косевич подытожил матч 26 тура Первой лиги, в котором его команда на выезде уступила ГФК "Металлург" со счетом 1:3.

Игра не удалась, не в нашу пользу. Ребята из Запорожья хотели победить и победили. Взяли нас нашей же оружием. Сравняли счет и на контратаках поймали нас. Нас же в этот день не хватило. Устали ребята. Если не проходишь собрания и не имеешь подготовки, труда доиграть. Мы постараемся составить до кучи то, что имеем, и таки доиграть чемпионат.

А дальше уже посмотрим, что скажет руководство. Сейчас ситуация не очень хорошая, мысли не о футболе, а о следующем чемпионат, будем ли мы играть или нет.