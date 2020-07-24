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Вратарь лидера Первой лиги назвал причину потери очков в матче с Черноморцем

Первая лига
(2 голосов)

Понравилась игра одесситов

Вратарь лидера Первой лиги назвал причину потери очков в матче с Черноморцем
Новина українською

Богдан Шуст, последняя преграда на пути к воротам петровского "Ингульца", рассказал телеканалу Футбол о нулевой ничье с "моряками" в матче 26 тура Первой лиги.

Вратарь отметил, что ему понравился "Черноморец".

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Мы эту команду разбирали. Смотрели их игры до нашей. Команда демонстрирует хороший агрессивный атакующий футбол. Моментами они это демонстрировала и в матче с нами.

Думаю, что нам не хватило агрессии впереди. Но "Черноморец" оказал нам очень хорошее сопротивление.

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В статье: Богдан Шуст Первая лига Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Футбол News

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