Первая лига
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Вратарь лидера Первой лиги назвал причину потери очков в матче с Черноморцем
Понравилась игра одесситов
Богдан Шуст, последняя преграда на пути к воротам петровского "Ингульца", рассказал телеканалу Футбол о нулевой ничье с "моряками" в матче 26 тура Первой лиги.
Вратарь отметил, что ему понравился "Черноморец".
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Мы эту команду разбирали. Смотрели их игры до нашей. Команда демонстрирует хороший агрессивный атакующий футбол. Моментами они это демонстрировала и в матче с нами.
Думаю, что нам не хватило агрессии впереди. Но "Черноморец" оказал нам очень хорошее сопротивление.
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Источник:Футбол News
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