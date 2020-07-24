Вратарь лидера Первой лиги назвал причину потери очков в матче с Черноморцем

Богдан Шуст, последняя преграда на пути к воротам петровского "Ингульца", рассказал телеканалу Футбол о нулевой ничье с "моряками" в матче 26 тура Первой лиги.

Вратарь отметил, что ему понравился "Черноморец".

Мы эту команду разбирали. Смотрели их игры до нашей. Команда демонстрирует хороший агрессивный атакующий футбол. Моментами они это демонстрировала и в матче с нами.

Думаю, что нам не хватило агрессии впереди. Но "Черноморец" оказал нам очень хорошее сопротивление.