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Агробизнес - Волынь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой лиги
Агробизнес - Волынь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
В последние дни "Агробизнес" находился в центре внимания. Но не в игровом плане. В скандал и неприятности вляпался почетный президент команды Олег Собуцкий, которого, в конце концов, пожизненно отстранили от футбола. Также "Агробизнесу" временно запрещено играть в Волочиске, поэтому матч против "Волыни" состоится в Винниках.
Как удастся "Агробизнесу" противостоять всем обстоятельствам? Смотрите в прямой видеотрансляции матча Первой лиги. Начало - 24.07.2020 в 18:00
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