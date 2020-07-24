Агробизнес - Волынь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой лиги

В последние дни "Агробизнес" находился в центре внимания. Но не в игровом плане. В скандал и неприятности вляпался почетный президент команды Олег Собуцкий, которого, в конце концов, пожизненно отстранили от футбола. Также "Агробизнесу" временно запрещено играть в Волочиске, поэтому матч против "Волыни" состоится в Винниках.

Как удастся "Агробизнесу" противостоять всем обстоятельствам? Смотрите в прямой видеотрансляции матча Первой лиги. Начало - 24.07.2020 в 18:00