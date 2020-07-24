Первая лига
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Президент Агробизнеса заявил, что арбитров на матчи назначает не Лучи, а вице-президент УАФ
Это происходит в его кабинете
Олег Собуцкий, почетный президент "Агробизнеса" из Первой лиги, заявил, что председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи не принимает решения о назначении судей на матчи самостоятельно, сообщает Тribuna.com.
Арбитров на матчи назначает не Лучано Лучи. Итальянец заходит к вице-президенту УАФ Вадиму Костюченко, а там ему говорят, каких судей ставить.
Правда Собуцкий не уточнил, о какой из лиг идет речь - УПЛ или Первой.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (4)
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zago51
24.07.2020 в 17:00
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donkrot (Донецк)
24.07.2020 в 16:16
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Liverpool 333 (Кировоград )
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alex.belogubko (одесса)
24.07.2020 в 14:56
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lui87ivanov (Запорожье)
24.07.2020 в 14:33
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