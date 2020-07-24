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Президент Агробизнеса заявил, что арбитров на матчи назначает не Лучи, а вице-президент УАФ

Первая лига
(1 голосов)

Это происходит в его кабинете

Президент Агробизнеса заявил, что арбитров на матчи назначает не Лучи, а вице-президент УАФ
Новина українською

Олег Собуцкий, почетный президент "Агробизнеса" из Первой лиги, заявил, что председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи не принимает решения о назначении судей на матчи самостоятельно, сообщает Тribuna.com.

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Арбитров на матчи назначает не Лучано Лучи. Итальянец заходит к вице-президенту УАФ Вадиму Костюченко, а там ему говорят, каких судей ставить.

Правда Собуцкий не уточнил, о какой из лиг идет речь - УПЛ или Первой.

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В статье: Лучано Лучи Вадим Костюченко УАФ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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zago51
24.07.2020 в 17:00
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
donkrot (Донецк)
24.07.2020 в 16:16
Давай жги, задниприводный!!!
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
24.07.2020 в 15:17
Теперь Собуцкий расскажет всё что делается в УАФ терять уже нечего
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
24.07.2020 в 14:56
Собуцкому это уже не надо --отыгрался
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0
-2
lui87ivanov (Запорожье)
24.07.2020 в 14:33
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0
0


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