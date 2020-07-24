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Наставник Металлурга выделил особую манеру игры краматорского Авангарда

Первая лига
(1 голосов)

Использовал увиденное в игре

Наставник Металлурга выделил особую манеру игры краматорского Авангарда
Новина українською

Алексей Годин, исполняющий обязанности главного тренера ГФК "Металлург", прокомментировал победу своей команды в матче 26 тура Первой лиги с "Авангардом" (3:1).

Эмоции только положительные. Одержали победу. Возможно на нее долго ждали, были смутные первые два матча [после рестарта Первой лиги]. Та же игра с "Минаем": может она и показалась боевой, у нас не было контроля мяча, каких-то суперопасных моментов у ворот соперника. Но если принять во внимание эту игру, то сделали все, о чем договаривались: дать бой, не проиграть борьбу, подборы - это ключевые моменты в таких играх.

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"Авангард" играет фланговыми длинными передачами, часто используют их, потому что есть высокие игроки, которые могут хорошо сыграть на втором этаже.

В целом может и много моментов не было у их ворот. Зато были хорошие моменты с контролем мяча, создавали численное преимущество на флангах. Во втором тайме успокоились и дожали соперника. Спасибо ребятам за это.

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В статье: Алексей Годин Металлург (Запорожье) ГФК Металлург (Запорожье) ГФК Металлург
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Источник:
Металург

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Комментарии (1)
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lui87ivanov (Запорожье)
24.07.2020 в 14:30
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