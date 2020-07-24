Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забивной нападающий Черноморца прокомментировал итог матча с Ингульцом
Никто своих возможностей на этот раз не реализовал
Денис Янаков, атакующий игрок одесского "Черноморца", в разговоре с телеканалом Футбол рассказал о матче 26 тура Первой лиги с "Ингульцом" (0:0).
После матча в команде "моряков", замечает Денис, положительные эмоции.
Читайте такжеИнгулец - Черноморец 0:0. Голов не дождались
Удался очень хороший матч. Обе команды хотели выиграть, играли на победу.
Нас несколько подвела реализация, но в целом игра очень хорошая. Результат закономерен. У соперников были моменты, у нас также.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vadikk (Odessa)
24.07.2020 в 16:12
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...