Забивной нападающий Черноморца прокомментировал итог матча с Ингульцом

Денис Янаков, атакующий игрок одесского "Черноморца", в разговоре с телеканалом Футбол рассказал о матче 26 тура Первой лиги с "Ингульцом" (0:0).

После матча в команде "моряков", замечает Денис, положительные эмоции.

Удался очень хороший матч. Обе команды хотели выиграть, играли на победу.

Нас несколько подвела реализация, но в целом игра очень хорошая. Результат закономерен. У соперников были моменты, у нас также.