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Забивной нападающий Черноморца прокомментировал итог матча с Ингульцом

Первая лига
(1 голосов)

Никто своих возможностей на этот раз не реализовал

Забивной нападающий Черноморца прокомментировал итог матча с Ингульцом
Новина українською

Денис Янаков, атакующий игрок одесского "Черноморца", в разговоре с телеканалом Футбол рассказал о матче 26 тура Первой лиги с "Ингульцом" (0:0).

После матча в команде "моряков", замечает Денис, положительные эмоции.

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Удался очень хороший матч. Обе команды хотели выиграть, играли на победу.

Нас несколько подвела реализация, но в целом игра очень хорошая. Результат закономерен. У соперников были моменты, у нас также.

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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vadikk (Odessa)
24.07.2020 в 16:12
О,у нас есть забивной нападающий.
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