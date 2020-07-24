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Собуцкий намерен обжаловать решение УАФ о своей пожизненной дисквалификации

Первая лига
(1 голосов)

Функционер утверждает, что судья спровоцировал ветеранов АТО

Собуцкий намерен обжаловать решение УАФ о своей пожизненной дисквалификации
Новина українською

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, который был пожизненно отстранен от футбола, в эфире ТК Футбол сообщил о том, что он намерен обжаловать данное решение.

"Будем подавать апелляцию. Но мы еще не получили решения.

Приехали люди, ветераны АТО. Изначально мы не хотели вмешивать политику. Но арбитры обидели ветеранов.

Было обращение Ассоциации ветеранов АТО. Если бы судья не спровоцировал, ничего бы не случилось", – сказал Олег Собуцкий.

Напомним, что Собуцкий признан виновным в применении физической силы к главному арбитру матча с "Минаем". КДК принял решение пожизненно отстранить функционера от футбола и оштрафовать клуб на 500 тысяч гривен.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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zago51
24.07.2020 в 16:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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donkrot (Донецк)
24.07.2020 в 16:45
1. Прикрываться ветеранами не красиво и не по-мужски.2. Ветераны как то тоже себя ведут не сильно красиво, за бабки вписываясь за этого товарища. З.Ы. как то быстро забыли все про то, что в судейской ни кого не было, от всех товарищ С защитил, судьи подрались между собой в ресторане.
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