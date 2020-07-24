Собуцкий намерен обжаловать решение УАФ о своей пожизненной дисквалификации

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, который был пожизненно отстранен от футбола, в эфире ТК Футбол сообщил о том, что он намерен обжаловать данное решение.

"Будем подавать апелляцию. Но мы еще не получили решения.

Приехали люди, ветераны АТО. Изначально мы не хотели вмешивать политику. Но арбитры обидели ветеранов.

Было обращение Ассоциации ветеранов АТО. Если бы судья не спровоцировал, ничего бы не случилось", – сказал Олег Собуцкий.

Напомним, что Собуцкий признан виновным в применении физической силы к главному арбитру матча с "Минаем". КДК принял решение пожизненно отстранить функционера от футбола и оштрафовать клуб на 500 тысяч гривен.