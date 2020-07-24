Первая лига. Николаев добыл волевую победу над Балканами

Илья Близнюк перехитрил Андрея Пархоменко, начав матч неосновным составом и резко добавив в мощности после перерыва.

Игра между представителями подвала турнирной таблицы предсказуемо была принципиальной. Хозяева в случае успеха могли не просто обойти "корабелов", но подняться на одиннадцатое место. Гости же стремились прервать серию из трех поражений кряду

В меньшей мере удивили составом "Балканы", тогда как Илья Близнюк дал отдохнуть большинству основных исполнителей, а вот Богдан Порох отсиживал дисквалификацию за удаление в прошлом туре.

До перерыва увереннее себя чувствовали хозяева. "Балканам" даже удалось заработать пенальти, но сам же Сергей Платунов, который это сделал, с точки перехитрить Агаларова не сумел. С игры мог забивать Фаюк, но перебросив голкипера, пробил не сильно, что позволило защитникам вовремя успеть к мячу и разрядить ситуацию.

У ворот Лободрова нельзя вспомнить мало-мальски опасных ситуаций в первом тайме. Вадим Яворский находился на острие по больше части без мяча, а вот бывшему футболисту зарянской команды Руслану Паламару новые партнеры доверяли в недостаточной мере, чтобы это позволило раскрыть все его лучшие индивидуальные качества.

Второй тайм более агрессивно начали уже "корабелы", Черепущак и Яворский имели шансы открывать счет, но не смогли этого сделать. У противоположных ворот тоже было жарко, Фаюк заставил попотеть Агаларова. Но если с ударом Андрея вратарь "Николаева" справился в красивом прыжке, то вот после выстрела Константина Пархоменко даже этот скилл не помог, мяч влетел в верхний угол ворот после удара метров с тридцати!

Тем не менее, вести в счете долго хозяевам не удалось. Сразу после пропущенного мяча главный тренер гостей бросил в бой Сергея Кравченко и Владислава Войцеховского, которые добавили скорости флангам "корабелов". Именно с левого края от ноги Кравченко пришел голевой пас на Паламаря, который гол в ворота бывшей команды не праздновал.

Давление гостей продолжилось и привело к пенальти, теперь уже назначенному в ворота Лободрова. Правда за что именно арбитр наказал "Балканы" так и осталось загадкой. Судя по всему, имела место игра рукой защитника зарянского клуба, хотя установить это доподлинно благодаря трансляции не представлялось возможным. Капитан "Николаева" в этом матче Богдан Кушниренко четко привел приговор в действие и вывел свою команду вперед. В конечном итоге, гостям не составило труда довести дело до победы и прервать серию поражений.

Напомним, что в гостевой игре первого круга "Балканы" были сильнее соперника (2:1), так что можно считать текущий результат сатисфакцией для "Николаева".

Балканы - Николаев 1:3 (0:0)

Голы: Пархоменко (58) - Паламар (66), Кушниренко (77 пен), Ляшевский (90+1)

На 20-й минуте Платунов ("Балканы") не забил пенальти (вратарь)

Балканы (4-2-3-1): Лободров - Николишин, Юречко, Ильницкий, Платунов - Пархоменко, Серденюк - Луис Фернандо (Пенов 70), Кунья (Златов 40), Фаюк (Додо 55) - Тропанец (Болокан 46).

Николаев (4-1-4-1): Агаларов - Ляшевский, Березянский, Кушниренко, Ульянов - Витенчук - Черепущак (Войцеховский 63), Паламар, Охрончук (Ковалев 70), Заричнюк (Кравченко 57) - Яворский.

Предупреждения: Юречко (22), Луис Фернандо (26), Ильницкий (72) - Заричнюк (42)