  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Сикорский: Президент Черноморца присутствует на всех матчах. Он всем доволен
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сикорский: Президент Черноморца присутствует на всех матчах. Он всем доволен

Первая лига
(2 голосов)

В Одессе обещают, что все скоро наладится

Сикорский: Президент Черноморца присутствует на всех матчах. Он всем доволен
Новина українською

Нападающий "Черноморца" Игорь Сикорский рассказал о нынешнем финансовыом положении дел в клубе.

- Нет ли ощущения, что команда не нужна инвесторам?

– Нет, наоборот. Президент клуба Леонид Климов сейчас присутствует на всех матчах. Он всем доволен, говорит, что все молодцы. Просит нас играть и стараться – и все будет хорошо, все наладится.

– В начале сезоне в команде были такие футболисты как Аржанов. Их зарплаты, наверное, были на уровне топов Первой лиги, но команда просто провалилась.

– Конечно, но деньги в футбол не играют. Надо еще выходить и работать на поле, доказывать и стремиться к чему-то. Значит, ребята, наверное, этого не хотели уже.

Сейчас собрался хороший коллектив: все хотят, все стараются, бегут. В команде нет суперзвезд, но все отдаются на поле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Леонид Климов Игорь Сикорский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТРЕНДЕЦ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...