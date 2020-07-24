Сикорский: Президент Черноморца присутствует на всех матчах. Он всем доволен

Нападающий "Черноморца" Игорь Сикорский рассказал о нынешнем финансовыом положении дел в клубе.

- Нет ли ощущения, что команда не нужна инвесторам?

– Нет, наоборот. Президент клуба Леонид Климов сейчас присутствует на всех матчах. Он всем доволен, говорит, что все молодцы. Просит нас играть и стараться – и все будет хорошо, все наладится.

– В начале сезоне в команде были такие футболисты как Аржанов. Их зарплаты, наверное, были на уровне топов Первой лиги, но команда просто провалилась.

– Конечно, но деньги в футбол не играют. Надо еще выходить и работать на поле, доказывать и стремиться к чему-то. Значит, ребята, наверное, этого не хотели уже.

Сейчас собрался хороший коллектив: все хотят, все стараются, бегут. В команде нет суперзвезд, но все отдаются на поле.