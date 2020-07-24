Собуцкий: Зарплата Лучи намного больше 20 тысяч долларов, о которых говорят

Почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, который был пожизненно отстранен УАФ от футбола за избиений арбитра, высказал свое мнение относительно проблемы судейства в Украине.

"В Украине футбол разваливается, и не в последнюю очередь из-за судейства. Я не знаю, что Лучано Лучи сделал для улучшения. Знаю только, что его зарплата во много раз превышает зарплату всего нашего судейского корпуса. Судьи порой приезжают без раций, без формы. Зато приглашают Лучи, зарплата которого намного больше 20 тысяч долларов, о которых говорят.

Мы весь свой футбольный бизнес вели открыто, с уплатой всех налогов, без каких-то черных выплат. Все налоги, выплаты, зарплаты были легальными, и, фактически, поездки сборной тоже были за наш счет", – сказал Собуцкий.

Напомним, что Собуцкий был признан виновным в применении физической силы к главному арбитру матча с "Минаем". КДК принял решение пожизненно отстранить функционера от футбола и оштрафовать клуб на 500 тысяч гривен.