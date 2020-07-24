Первая лига. Рух в меньшинстве вырывает победу над Горняком-Спортом

Львовский клуб струдом смог добыть вторую победу после карантина. В этот раз камнем преткновения для подопечных Ивана Федика едва не стал горишнеплавненский "Горняк-Спорт", а также красная карточка собственному защитнику.

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Иван Федик вышел против "Горняка-Спорта" в четыре защитника и максимально насытил центр поля. Это дало результат уже в дебюте - Ростислав Русин справа отдал проникающую передачу на Владимира Заставного, а тот переадресовал мяч Ивану Калюжному. Удар воспитанника киевского "Динамо" в ближний угол оказался неберущимся для Романа Данковича, который явно проспал решающий момент для прыжка.

Игорь Жабченко решил подобно своему коллеге из "Николаева" Илье Близнюку в 26-м туре предоставить отдых основе, активно применив ротацию состава. На скамейке запасных остались Антон Ситников, Богдан Векляк, Сергей Суханов, Сергей Герасимец, Юрий Батюшин и Виктор Хомченко, которые большинство предыдущих матчей с момента рестарта чемпионата начинали с первых минут. Нельзя сказать, что игра гостей не имела привычной структуры, но индивидуальные ошибки сказались на результате очень быстро, что вынудило "Горняк-Спорт" раскрываться.

После гола "Рух" стал играть спокойнее и контролировать ход матча за счет контроля мяча. У "Горняка-Спорта" же впереди ничего не получалось, кроме симуляций, которые дважды были наказаны "горчичниками". В этом плане судья был последователен, ведь перед перерывом и Владимир Заставный увидел перед собой желтый свет за попытку "нарисовать" пенальти. Буквально за минуту до этого мог забивать второй мяч Русин, но с его ударом справился Данкович.

Во втором тайме интригу в игру внес Заставный. Имея в пассиве желтую карточку, латераль "Руха" сфолил в центре поля и арбитр наказал его повторным "горчичником". Сразу после этого Эрнест мог забивать второй мяч, но не попал в ближний угол ударом головой. Весьма оперативно "горнякам" удалось воплотить численный перевес в материальный эквивалент и сравнять счет. Львовяне проигнорировали предупреждение, когда после навеса Дяченко слева игрок гостей пробивал головой чуть мимо штанги. В следующем подобном эпизоде, уже после навесной подачи справа, Алексей Бойко был оставлен в абсолютном одиночестве в центре вратарской - получите, распишитесь. Это 1:1!

"Рух" даже в меньшинстве пытался забить второй гол, Федик с этой целью выпустил Николая Кухаревича и Юрия Климчука вместо Эрнеста и Русина. И очень быстро именно эти "джокеры" снова вывели львовян вперед. Климчук отдал своевременный пас на Кухаревича, а Николай технично раскрутил Ивана Белого и пробил точно в дальний угол.

Прекрасный шанс сравнять счет был у "Горняка-Спорта" после очередного прострела справа, когда мяч попал в перекладину ворот Романа Мысака. На последних секундах даже вратарь гостей пришел в чужую штрафную с целью подключения к стандарту, но удар по воротам в исполнении его партнера оказался слишком слабым.

"Рух" все же выстрадал победу, которая оказалась далеко не такой легкой, как казалось по первому тайму. По потерянным очкам команда Григория Козловского уже в тройке лидеров!

Рух - Горняк-Спорт 2:1 (1:0)

Голы: Калюжный (20), Кухаревич (73) - Бойко (64)

Рух (4-4-1-1): Мысак - Заставный, Дуць, Белый М., Сакив - Калюжный (Марушка 90+4), Мартынюк, Брикнер (Коробенко 46), Синица (Копына 54) - Русин (Климчук 70) - Эрнест (Кухаревич 66).

Горняк-Спорт (4-5-1): Данкович - Малышкин, Карась, Белый Ив., Дяченко (Шопин 76) - Моисеенко (Лозовой 56), Сорокин, Корольков, Твердохлеб (Хомченко 72), Збунь - Бойко (Герасимец 83).

Предупреждения: Заставный (44, 52), Белый М. (75) - Бойко (7), Малышкин (38), Карась (65), Збунь (82)

Удаление: Заставный (52)