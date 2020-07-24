Первая лига. Агробизнес - Волынь 3:0. Не благодаря, а вопреки

Дисквалификация Собуцкого, судейский скандал, запрет играть в Волочиске... Ассоциативный ряд, касающийся "Агробизнеса", наводил на мысли, что в матче с "Волынью" подопечным Чижевского не поздоровится. Однако получилось так, что проблемы сплотили коллектив и сделали его более прочным – "Волынь" была бита без шансов на пощаду.

Уже на третьей минуте номинальные хозяева организовали атаку правым флангом, Роман Гагун навесил почти от линии ворот, а Сергей Семенюк ударом головой заставил "Волынь" догонять.

Однако моментов для того, чтобы выровнять положение, у лучан до перерыва почти не было. О полной и абсолютной пресности не позволяет говорить лишь активность Сиаваша Хагназари, который однажды опасно пробил, в другом моменте хитро разыгрывал стандарт, а в еще одной ситуации заострял передачей с фланга. Проблема в том, что поддержки у Сиаваша не было.

"Агробизнес" же довольно легко забил во второй раз. Состоялась широкая атака. Мяч с правого фланга транзитом через Сергея Петрова доставили к Николаю Когуту, а тот классно приложился к мячу из-за пределов штрафной площади – 2:0.

Собственно, "Агробизнес" до перерыва мог забить и третий раз. В ходе контратаки Петров покатил мяч на партнера в штрафной площади, а тот откатил назад под удар Кухаруку. Но Андрей запустил мяч над перекладиной.

Думаете, этот тайм был проблемным для "Волыни"? Бесспорно, но второй выдался ничуть не лучшим. Показательный факт – ни единого содержательного момента для хотя бы гола престижа гости не создали. "Агробизнес" был ближе к тому, чтобы оформить разгромный счет, чем пропустить. У Дмитрия Козьбана, Ивана Когут (удар в перекладину), Андрея Кухарука были моменты для того, чтобы в порошок стереть амбиции подопечных Тлумака в этом поединке. Но приятную миссию взял на себя Руслан Черненко, забив ударом низом из пределов штрафной площади.

0:3 – унизительный для "Волыни" результат. Андрею Тлумаку придется провести тщательный анализ этого поединка, а "Агробизнес" можно хвалить за характер. Не благодаря, а вопреки.

Первая лига. 26 тур

Винники, стадион им. Б. Маркевича

Арбитр в поле - Андрей Коваленко

"Агробизнес" (Волочиск) - "Волынь" (Луцк) 3:0

Голы: Сергей Семенюк 3, Николай Когут 21, Руслан Черненко 82

"Агробизнес": Олег Мозиль - Сергей Петров (Дмитрий Козьбан 56), Артур Думанюк (Евгений Захарченко 85), Николай Когут (Руслан Черненко 71), Игорь Курило, Роман Дидык, Роман Гагун, Андрей Кухарук (Сергей Косовский 89), Игорь Бойчук, Дмитрий Ефимович, Сергей Семенюк (Иван Когут 65)

"Волынь": Сергей Литовченко - Сергей Симинин, Тарас Михалик (Ярослав Конкольняк 88), Виталий Приндета, Иван Цюпа (Александр Мартынюк 46) - Амбросий Чачуа, Артур Рябов - Ростислав Волошинович (Александр Климец 62), Денис Кожанов, Сиаваш Хагназари (Валерий Сад 46) - Станислав Кулиш (Богдан Кобзарь 83)

Предупреждения: Игорь Бойчук 56 - Ростислав Волошинович 36, Сергей Симинин 49, Артур Рябов 55, Александр Мартынюк 60