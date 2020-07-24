  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Отстраненный от футбола президент Агробизнеса продолжит финансировать клуб
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отстраненный от футбола президент Агробизнеса продолжит финансировать клуб

Первая лига
(1 голосов)

Олег Собуцкий заявляет, что в клубе он не занимает официальных должностей

Отстраненный от футбола президент Агробизнеса продолжит финансировать клуб
Новина українською

Почетный президент "Агробизнеса" и вице-президент УАФ Олег Собуцкий, который был пожизненно отстранен КДК от футбола за избиение арбитра, заявил о том, что его клуб продолжит существование, несмотря на бан функционера.

- Будете ли вы подавать апелляцию?

- Конечно, мы будем судиться и обращаться во все инстанции, в которые только возможно.

- Как все эти события сказались на вашей работе в Ассоциации футбола?

- Как влияют? Меня же пожизненно отстранили от футбола. Я несколько раз уже предлагал написать заявление и уйти самостоятельно, но мне говорили, что я нужен. А теперь какую-то показуху хотят сделать.

- Что будет с "Агробизнесом", если ваша дисквалификация останется в силе?

- Клуб жил, живет и будет жить. Я от команды не отказываюсь, все эти трудности только сделают нас сильнее. У нас прекрасный тренер, прекрасные игроки, прекрасные администраторы. Я не занимал в клубе ни одной официальной должности, а финансировать его мы будем продолжать. И будем бороться с творящимся сейчас безобразием.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ КДК УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kampodua (Київ)
24.07.2020 в 23:36
Вместо того чтобы воровать или сидеть на высокой зарплате ничего не делая, как некоторые футбольные функционеры, наоборот помогал финансово ветеранской сборной. Поэтому наверное и не вписался в систему.
Ответить
0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
24.07.2020 в 23:14
Финансирует сборную ветеранов Украины. Футбольные пенсионеры, разъезжающие по миру за счет Собуцкого сделали вердикт - не виноват,)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...