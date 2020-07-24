Отстраненный от футбола президент Агробизнеса продолжит финансировать клуб

Почетный президент "Агробизнеса" и вице-президент УАФ Олег Собуцкий, который был пожизненно отстранен КДК от футбола за избиение арбитра, заявил о том, что его клуб продолжит существование, несмотря на бан функционера.

- Будете ли вы подавать апелляцию?

- Конечно, мы будем судиться и обращаться во все инстанции, в которые только возможно.

- Как все эти события сказались на вашей работе в Ассоциации футбола?

- Как влияют? Меня же пожизненно отстранили от футбола. Я несколько раз уже предлагал написать заявление и уйти самостоятельно, но мне говорили, что я нужен. А теперь какую-то показуху хотят сделать.

- Что будет с "Агробизнесом", если ваша дисквалификация останется в силе?

- Клуб жил, живет и будет жить. Я от команды не отказываюсь, все эти трудности только сделают нас сильнее. У нас прекрасный тренер, прекрасные игроки, прекрасные администраторы. Я не занимал в клубе ни одной официальной должности, а финансировать его мы будем продолжать. И будем бороться с творящимся сейчас безобразием.