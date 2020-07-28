Испытание Руха синтетикой и удобное расписание Волыни - анонс 27-го тура Первой лиги от UA-Футбол

"Ингулец" потерял очки, но удержался на первой строчке, правда "Минай" теперь дышит буквально в затылок команде Лавриненко. В группе преследователей активизировались "Рух" и "Металлист 1925", которые уже "скушали" киевских "пивоваров" и пытаются сделать то же самое с "Волынью". Но луцкий клуб все еще имеет удобное расписание, которое является последним козырем подопечных Тлумака при нестабильной игре и результатах.

Все больше обращаем внимание на график оставшихся игр претендентов на повышение в классе. До финишной черты осталось всего четыре тура, а вот пропущенный матч "Руха" с "Металлургом", как оказывается, может иметь ключевое значение для распределения мест на самом верху.

Центральный матч тура

"Оболонь Бровар" - "Ингулец". Футбол "Ингульца" после рестарта Первой лиги стал слишком прагматично-неинтересным. Посмотрите на результаты команды. Конечно, при необходимости подопечные Сергея Лавриненко забивают и 3 гола. Иногда. Но во всех остальных случаях лучше забить один в старте и ...со всей силы, даже ценой значительных кровопотерь, удерживать агрессивную синицу в ладонях (читай "дождаться концовки матча"). В похожый футбол играет и "Оболонь-Бровар". Поэтому, хотя это центральный поединок тура, он рискует стать эталоном наиболее неинтересного и осторожного футбола, который только отпугнет зрителя от телевизора. Ведь парни на поле и дяди в тренерской зоне млеют душой, чтобы не пропустить первый гол от равной себе команды ...Страшно-то как! "Ингулец" сейчас удерживает звание лучшей обороны Первой лиги, а удастся ли ее пробить контратакующим киевским "пивоварам" хотя бы на своем поле и реабилитироваться за последнее поражение в очной встрече в октябре 2019-го? Или увидим нулевую ничью, как с "Рухом"? (Тарас Вархоляк)

Держим в уме потенциальные три очка "Руха" в пропущенном матче с "Металлургом" и понимаем, что до тройки "Оболони Бровару" нужно отыграть пять очков за четыре тура. Реально ли это при лидере и "Металлисте 1925" в соперниках дома, а также выезде к неприятному "Агробизнесу" в последнем туре? Скорее всего, нет, так что в Кременчуге был потерян командой Валерия Иващенко не только крайний защитник Александр Голиков, но и реальные шансы на УПЛ. У петровцев не сыграет Илья Коваленко, что сделает нападение "Ингульца" еще более "ламповым". Нужны очередные нестандартные решения от Ситчинавы и стандарты Бартуловича. (Артур Кисляченко)

Возможно, мыслями футболисты "Ингульца" уже представляют, как они сражаются против "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ. Близки ли они к этому? Безусловно, лидерство говорит само за себя. Однако в прошлом туре были видны проблемы команда - игроки Лавриненко не научились подбирать ключик к организованной обороне сопереника. "Оболонь-Бровар" оконфузилась неделю назад и если они еще хотят пошуметь в УПЛ, то нужно побеждать. Важнейший матч для двух коллективов, в котором, по мнению автора, лидер должен доказать амбиции, одержать победу и похоронить шансы "пивоваров". (Георгий Грошев)

Обязательно к просмотру

"Минай" - "Горняк-Спорт". Команда Василия Кобина пришла в себя после поражения от "Кремня" и крушит соперника один за другим. Впереди их ждут непростые матчи с "Волынью" и "Рухом", но прежде чем настраиваться на фаворитов, нужно будет одолеть непростой "Горняк-Спорт". Да, они имеют статус скорее домашнего коллектива, но и на выезде могут доставить много проблем. (Георгий Грошев)

Ситуация в турнирной таблице полностью под контролем "Миная". Судьба команды Кобина в ее же руках, хватило бы сил на транснациональные переезды автобусом в последних турах. Подопечные же Жабченко в очередной раз продемонстрировали силу своих флангов во Львове, но полное отсутствие турнирной мотивации, что и вылилось в поражение от "Руха" (1:2) при игре в большинстве. Если правильно сойдутся звезды и у горишнеплавненцев будет соответствующее настроение, то обыграть они способны и традиционно сильного на своем поле соперника. Но лично я в этом сомневаюсь. (Артур Кисляченко)

"Кремень" - "Рух". Кременчугская команда с "трясины" Первой лиги слишком вдохновляется волнами Днепра: то победа, то поражение. После 0:5 от "Черноморца" обыграли "Оболонь-Бровар" (1:0) в прошлом туре. Если у волн именно такой ритм, то "Руху", одному из лидеров Первой лиги, в этой игре должно повезти. "Желто-черная" команда Федыка постепенно настраивает контрастность, разрешение и фокусировку своего "фотоаппарата" перед тем, как нажать "спуск" или просто стукнуть по экрану. Команду становится интересно смотреть. А "камни" на пути к заветному месту в УПЛ не имеют стать преградой. Даже без волн Днепра. (Тарас Вархоляк)

Львовскому коллективу не позавидуешь. Проигрывать им сейчас запрещено, а впереди ждет тяжелейший выезд в Кременчуг. Потеря очков лидерами здесь уже можно считать доброй традицией и тренерскому штабу "Руха" нужно будет решить серьезную проблему. Прогнозируем одно - "Кремень" не сдастся без боя. (Георгий Грошев)

"Николаев" - "Металлист 1925". Как и ожидалось, получив встряску в виде назначения нового тренера, харьковчане одержали победу, причем волевую. Но календарь в концовке сезона у "Металлиста 1925" не самый легкий, а терять очки уже сейчас нельзя. Илья Близнюк перевернул матч с "Балканами" своевременными заменами и к тому же дал отдохнуть основе. Ожидаю тяжелейшее испытание для амбиций гостей и очередные сложности с преодолением преграды на пути к мечтам о Премьер-лиге. (Артур Кисляченко)

Обе команды, хозяева из нижней части таблицы и гости из верхней, словно подростки, ищут себя. Но при разных обстоятельствах: Илья Близнюк с николаевцами не спешит, потому турнирных задач не имеет, а "желто-синие" во главе с и.о. Вячеславом Хрусловым, одни из фаворитов соревнований - аврально и с надрывом. Преимущество в этом матче на стороне харьковчан, но в прошлом очном противостоянии "корабелы" отстояли ничью. Потому как лишать "желто-синих" очков - уже знают. (Тарас Вархоляк)

Оставшиеся встречи

"Прикарпатье" - "Агробизнес". Подопечных Чижевского можно назвать одной из самых интересных команд после карантина. Нет, они показывают наиболее привлекательный футбол, а просто всегда умеют удивлять. Сначала они говорят, что не борются за выход в УПЛ, потом, не выиграв, идут с кулаками на судью. Проигрывают "Горняку-Спорт", а спустя время уничтожают "Волынь". Вот и сейчас, на бумаге "Агробизнес" - фаворит ближайшего матча, но на деле может быть что угодно. (Георгий Грошев)

"Волынь" - "Металлург". Запорожцы проведут уже четвертый матч за десять дней и, конечно же, это скажется на физических кондициях игроков. По правде говоря, в матче с "Черкащиной" (1:1) "казаков" хватило на полчаса и даже замены Година во втором тайме не смогли их "реанимировать". Записываю данный фактор в список однозначных "плюсов" для "Волыни", которая просто не имеет права терять очки. Волошинович не сыграет из-за дисквалификации, но практически равноценно заменить его на позиции левого вингера сможет Александр Климец. (Артур Кисляченко)

Стимула "Волыни" добавит жесткий разговор с болельщиками после поражения от "Агробизнеса". В предыдущем очном поединке убедительную победу на выезде одержала команда из Луцка. Еще одна интрига - забьет ли лучший форвард Первой лиги Денис Кожанов, у которого уменьшилась результативность после рестарта (лишь 3 гола за 7 матчей). (Тарас Вархоляк)

"Авангард" - "Черкащина". Бой зеленых команд - этот цвет присутствует в форме обоих соперников. "Черкащина", безнадежные аутсайдеры лиги, впервые за 7 матчей после рестарта продемонстрировали, что и они способны набирать очки, но сделали это в матче с таким же аутсайдером как сами. А вот после этого на горизонте появляется добряк-"Авангард", главный Робин Гуд после рестарта Первой лиги! Команда Косевича отбирает очки у фаворитов, "Металлист 1925", "Оболонь-Бровар", и раздает их "бедным" - "Балканам", а недавно и "Металлургу". На очереди - салатовая "Черкащина". (Тарас Вархоляк)

"Черноморец" - "Балканы". В прошлом туре одесситы симпатично смотрелись в игре против лидера и, говоря откровенно, больше "Ингульца" наиграли на победу. Опытный Сергей Ковалец привел "Черноморец" в чувства, поставил игру и они практически не проигрывают под его руководством. Сейчас бороться уже поздно, но в следующем сезоне они точно пошумят. А пока, им вполне по силам обыграть соседей по области. (Георгий Грошев)

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Здорово сыграли подопечные Сергея Ковальца в Петрово и в эпизодах были даже лучше текущего лидера чемпионата. Будущий соперник хорошо знаком одесситам, ведь с "Балканами" они регулярно играют спаринги. Напоминаю лишь, что встреча первого круга была сорвана болельщиками "моряков", что добавляет пикантности в противостояние. Однако чисто в игровом плане, проблем у быстрой команды хозяев с не всегда синхронной обороной коллектива Андрея Пархоменко быть не должно. (Артур Кисляченко)