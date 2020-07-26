Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ГФК Металлург - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция
В перенесенном матче 23-го тура сыграют главные аутсайдеры Первой лиги.
Команды, которые разделяет восемь очков на дне турнирной таблицы, сыграют между собой на "Славутич Арене".
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