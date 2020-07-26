Первая лига. Черкащина была лучше, но довольствовалась ничьей с Металлургом

Команда Дениса Маринчука неплохо проявила себя в атаке, но забить смогла лишь раз. "Металлургу" же явно большой ценой далась победа над "Авангардом", сил на кокурента по борьбе внизу таблицы банально не осталось.

Аутсайдеры Первой лиги встретились в перенесенном матче 23-го тура. До сих пор между ними был проведен лишь один поединок, в первом круге "казаки" без шансов одолели черкащан на выезде (3:0). Однако в отчетном поединке им не мог помочь дисквалифицированный капитан Эдуард Сарапий, что уравновешивало шансы сторон на итоговый успех.

Алексей Годин выставил состав, в котором нашлось место после продолжительной паузы Юрию Сачко, а роль капитана исполнял Евгений Трояновский. Снова не оказалось в старте Алексея Разуваева и Константина Черния, которые после командного карантина пока что не частые гости на поле. У гостей вышли три центральных защитника, которых с флангов поддерживали еще и Олейник с Дионгом. В центре поля не нашлось места Евгению Морозенко, вместо которого Денис Маринчук избрал ставку на быстрых вингеров Юрия Малея и Максима Грисьо.

Тактика "Черкащины" себя оправдала, по крайней мере очень долго "Металлургу" не удавалось ничего создать с игры, да и единственный свой гол подопечные Година до перерыва забили лишь со стандарта. Шалфеев подал угловой с левого фланга, а Сачко замкнул ударом головой. Правда еще раньше Юрий Малей красивым ударом по дуге из-за пределов штрафной поразил угол владений Богдана Петриченко, так что это взятие ворот лишь выровняло положение. В целом гости меньше владели мячом, но ни в чем сопернику не уступали. На кондициях коллективов также не могло не сказаться то, что они проводили уже третий матч за семь дней, так что были далеко не самыми "свежими" и быстрыми.

В первой половине второго тайма смелее действовали гости. "Черкащина" владела мячом и пыталась создать моменты у ворот соперника. "Металлург" же выглядел более уставшим и даже выход Щебетуна, Разуваева и Лихобабенко сильно положение вещей в пользу запорожцев не менял. Видя безрадостную ситуацию на поле, Алексей Годин бросил в бой еще одного нападающего, Константина Черния, и последние минуты "Металлург" провел по схеме 4-4-2. Однако забить могли гости, Виктор Георгиев пробивал опасно после сольного прохода, но вратарь хозяев спас свою команду от еще больших неприятностей. Был хороший момент и у лидера Металлурга U-19 Никиты Лапко, который молодой полузащитник не использовал.

После ничейного счета в этом матче практически с абсолютной уверенностью можно говорить, что именно эти коллективы станут соперниками "Вереса" и "Альянса" в стыковых матчах за право сохранения прописки в Первой лиге.

Металлург - Черкащина 1:1 (1:1)

Голы: Сачко (34) - Малей (28)

Металлург (4-2-3-1): Петриченко - Белоусов, Сухарь, Сухина, Кравченко (Лапко 75) - Крапивный, Трояновский - Шалфеев (Лихобабенко 67), Сачко (Разуваев 62), Могильный (Черний 78) - Сидоров (Щебетун 46).

Черкащина (3-4-2-1): Старченко - Дмитренко (Нестеренко 65), Лухтанов, Цурупин - Олейник, Долгий (Морозенко 58), Георгиев (Тищенко М. 83), Дионг (Пограничный 21) - Малей, Грисьо (Нечай 62) - Тарануха.

Предупреждения: Крапивный (10) - Дионг (15), Олейник (30)