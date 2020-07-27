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Болельщики Волыни обзывали Агробизнес, бежали бить Собуцкого и изувечили автомобиль

Первая лига
(1 голосов)

Новый скандал

Болельщики Волыни обзывали Агробизнес, бежали бить Собуцкого и изувечили автомобиль
Новина українською

После поражения в 26 туре Первой лиги от волочиского "Агробизнеса" (0:3) в Винниках болельщики "Волыни" устроили жесткий разговор из-за забора стадиона с главным тренером лучан Андреем Тлумаком и футболистами команды, сообщает Профутбол.

Наставник держал слово перед возмущенными фанатами, а один из них выкрикивал в адрес волочиских соперников: "Это село й**ное, это село!".

Рядом как раз проходил почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий и тут же ответил: "Слышь, ты сам село ***!".

В ответ фанаты "Волыни" стали перелезать через забор и рваться к Собуцкому. Однако их остановили правоохранители.

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Ведущий Профутбола Игорь Цыганик подчеркнул, что съемочную группу программы чуть не побили.

Она оказалась в гуще. И эта толпа "болельщиков" Волыни, которая очень агрессивно себя вела, побежала по направлению к владельцу "Агробизнеса". Они перелезали через забор. Рядом стояла машина нашего оператора. И этот "автор разговора с тренером" "Волыни", "очень интеллектуальной", который рассказывал, что село, а что нет - прыгал по машине оператора.

Сейчас там будут разбираться правоохранительные органы. Идет поиск, следствие ...Но для чего нужен футбол, если после него случается такое? Я понимаю, что эмоции, но как можно жить, как на Западе, если такое поведение - и со стороны зрителей, и со стороны футболистов, и со стороны руководителей? Никакого уважения! Это прецедент, который приведет к новому рассмотрению в КДК УАФ.

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В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Болельщики Первая лига Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
27.07.2020 в 10:22
козацькому роду нема переводу!! Настоящие воины света, храбрые и чистые. Любой враг дрожит и пятится!
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+1
0
Микко82 (Херсон)
27.07.2020 в 10:22
Дикий Захід. Мали би зброю - пострілялися б.
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0
-1
Алекс1955 (Донецк)
27.07.2020 в 10:14
Сами признали, что продули селу.
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0
-1
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donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 10:08
а что, такое? заднеприводный колхозник, опять за спинами кого то прячется? чего не ответил за слова перед ультрой Волыни? правокатор ссаный.
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