Болельщики Волыни обзывали Агробизнес, бежали бить Собуцкого и изувечили автомобиль

После поражения в 26 туре Первой лиги от волочиского "Агробизнеса" (0:3) в Винниках болельщики "Волыни" устроили жесткий разговор из-за забора стадиона с главным тренером лучан Андреем Тлумаком и футболистами команды, сообщает Профутбол.

Наставник держал слово перед возмущенными фанатами, а один из них выкрикивал в адрес волочиских соперников: "Это село й**ное, это село!".

Рядом как раз проходил почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий и тут же ответил: "Слышь, ты сам село ***!".

В ответ фанаты "Волыни" стали перелезать через забор и рваться к Собуцкому. Однако их остановили правоохранители.

Ведущий Профутбола Игорь Цыганик подчеркнул, что съемочную группу программы чуть не побили.