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Болельщики Волыни обзывали Агробизнес, бежали бить Собуцкого и изувечили автомобиль
Новый скандал
После поражения в 26 туре Первой лиги от волочиского "Агробизнеса" (0:3) в Винниках болельщики "Волыни" устроили жесткий разговор из-за забора стадиона с главным тренером лучан Андреем Тлумаком и футболистами команды, сообщает Профутбол.
Наставник держал слово перед возмущенными фанатами, а один из них выкрикивал в адрес волочиских соперников: "Это село й**ное, это село!".
Рядом как раз проходил почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий и тут же ответил: "Слышь, ты сам село ***!".
В ответ фанаты "Волыни" стали перелезать через забор и рваться к Собуцкому. Однако их остановили правоохранители.
Ведущий Профутбола Игорь Цыганик подчеркнул, что съемочную группу программы чуть не побили.
Она оказалась в гуще. И эта толпа "болельщиков" Волыни, которая очень агрессивно себя вела, побежала по направлению к владельцу "Агробизнеса". Они перелезали через забор. Рядом стояла машина нашего оператора. И этот "автор разговора с тренером" "Волыни", "очень интеллектуальной", который рассказывал, что село, а что нет - прыгал по машине оператора.
Сейчас там будут разбираться правоохранительные органы. Идет поиск, следствие ...Но для чего нужен футбол, если после него случается такое? Я понимаю, что эмоции, но как можно жить, как на Западе, если такое поведение - и со стороны зрителей, и со стороны футболистов, и со стороны руководителей? Никакого уважения! Это прецедент, который приведет к новому рассмотрению в КДК УАФ.