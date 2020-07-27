Первая лига
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ВАР будет работать в Киеве. Назначения арбитров на 27 тур Первой лиги
А тур растянется на три дня
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил официальных лиц на матчи 27-го тура чемпионата Украины среди команд первой лиги сезона-2019/2020.
28 июля
- "Черноморец" - "Балканы". Арбитр - Труханов Константин (Харьков)
29 июля
- "Минай" - "Горняк-Спорт". Арбитр - Копиевский Виктор (Кропивницкий)
- "Авангард" - "Черкащина". Арбитр - Можаровский Юрий (Львов)
- "Волынь" - "Металлург". Арбитр - Шандор Александр (Львов)
- "Прикарпатье" - "Агробизнес". Арбитр - Кривоносов Николай (Киев)
- "Николаев" - "Металлист 1925". Арбитр - Балакин Николай (Киевская обл.)
- "Кремень - "Рух". Арбитр - Кутаков Дмитрий (Киевская обл.)
30 июля
- "Оболонь-Бровар" - "Ингулец". Арбитр - Романов Виталий (Днепр), арбитр ВАР - Евгений Арановский
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Источник:УАФ
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