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ВАР будет работать в Киеве. Назначения арбитров на 27 тур Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

А тур растянется на три дня

ВАР будет работать в Киеве. Назначения арбитров на 27 тур Первой лиги
Новина українською

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил официальных лиц на матчи 27-го тура чемпионата Украины среди команд первой лиги сезона-2019/2020.

28 июля

  • "Черноморец" - "Балканы". Арбитр - Труханов Константин (Харьков)

29 июля

  • "Минай" - "Горняк-Спорт". Арбитр - Копиевский Виктор (Кропивницкий)
  • "Авангард" - "Черкащина". Арбитр - Можаровский Юрий (Львов)
  • "Волынь" - "Металлург". Арбитр - Шандор Александр (Львов)
  • "Прикарпатье" - "Агробизнес". Арбитр - Кривоносов Николай (Киев)
  • "Николаев" - "Металлист 1925". Арбитр - Балакин Николай (Киевская обл.)
  • "Кремень - "Рух". Арбитр - Кутаков Дмитрий (Киевская обл.)

30 июля

  • "Оболонь-Бровар" - "Ингулец". Арбитр - Романов Виталий (Днепр), арбитр ВАР - Евгений Арановский
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В статье: арбитры Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) Ингулец (Петрово) ВАР Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ

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