  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига повторила голевой рекорд. Все мячи 26 тура
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига повторила голевой рекорд. Все мячи 26 тура

Первая лига
(1 голосов)

Не всегда хороший ракурс, но очень достойные гола

Первая лига повторила голевой рекорд. Все мячи 26 тура
Новина українською

В 26 туре Первой лиги в третий раз с начала летней части сезона зафиксирован счет 0:0. При этом забито рекордное количество мячей, аж 27 (в третий раз в сезоне)!

А форвад "Миная" Анатолий Нуриев возглавил таблицу бомбардирив из 17 мячами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига ФК Минай Анатолий Нуриев Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...