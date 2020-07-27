Первая лига повторила голевой рекорд. Все мячи 26 тура

В 26 туре Первой лиги в третий раз с начала летней части сезона зафиксирован счет 0:0. При этом забито рекордное количество мячей, аж 27 (в третий раз в сезоне)!

А форвад "Миная" Анатолий Нуриев возглавил таблицу бомбардирив из 17 мячами.