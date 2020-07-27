24 клуба Первой и Второй лиг выступили с недоверием президенту ПФЛ

24 клубы ПФЛ (Первая и Вторая лиги) информируют о выражении недоверия президенту ПФЛ Сергей Макарову и призывают на следующей конференции рассмотреть соответствующий вопрос, а также финансовый и аудиторский отчеты организации.

В обращении акцентируют на том, что речь идет об абсолютном большинстве клубов-членов Профессиональной футбольной лиги, рассказывают предысторию и объясняют мотивацию.

В частности клубы отмечают, что 11 июня во время внеочередной конференции ПФЛ 20 клубов подписали коллективное обращение. Впоследствии еще 4 клуба присоединились к нему.

Просим считать это обращение выражением недоверия клубов ...и просим внести вопрос о подтверждении недоверия в повестку дня очередной конференции ПФЛ.

Причиной выражении недоверия называют "непрофессионализм Макарова С.Д. в ситуации, связанной с действием запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе футбольных соревнований".

Макаров С.Д. своей неорганизованностью, невозможностью нахождения компромисса среди клубов, отсутствием четкой позиции, как руководителя организации, и пассивностью в изобретении пути возвращения к футболу привел к расколу и конфликтной ситуации среди клубов ПФЛ и проведению двух Советов Лиг и одной внеочередной Конференции. Другим следствием его некомпетентности стало превращение ПФЛ в финансово несостоятельную организацию без каких-либо сбережений, которая самостоятельно не может объединить клубы и обеспечить проведение футбольных соревнований.

Также приведен перечень всех клубов, которые поддержали выражение недоверия: ФК "Авангард" Краматорск, ФК "Буковина" Черновцы, ФК "Верес" Ровно, ФК "Волынь" Луцк, ФК "ВПК-Агро" Шевченковка, ФК "Горняк" Кривой Рог, ФК "Горняк-Спорт" Горишние Плавни, ФК "Диназ" Вышгород, ФК "Калуш" Калуш, ФК "Кремень" Кременчуг, ФК "Кристалл" Херсон, ФК "Металлург" Запорожье, ФК "Николаев" Николаев, ФК "Минай" Ужгород , ФК "Никополь" Никополь, ФК "Подолье" Хмельницкий, ФК "Полесье" Житомир, ФК "Прикарпатье" Ивано-Франковск, ФК "Реал Фарма" Одесса, ФК "Рух" Львов, ФК "Таврия-Симферополь" Берислав, ФК "Ужгород" Ужгород, ФК "Чайка" Петропавловская Борщаговка, ФК "Черноморец" Одесса.