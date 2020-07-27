Два клуба, горсовет и университет создают футбольную академию

Ивано-Франковский городской совет, народный футбольный клуб "Ураган", муниципальный футбольный клуб "Прикарпатье", благотворительный фонд "Футбольные таланты" и Университет нефти и газа подписали соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений Академии футбола Прикарпатья.

Базироваться академия будет на стадионе ИФНТУНГ, а также "Хет-трик арене". Во время учебы воспитанники будут обеспечены условиями проживания, качественным учебно-тренировочным процессом и обучением в общеобразовательной школе.

Читайте также Прометей реконструировал вторую клубную арену

А в будущем выпускники академии получат шанс проявить себя в главной профессиональной команде края - ГФК "Прикарпатье", выступающий в Первой лиге чемпионата Украины.

С юными футболистами будут работать квалифицированные тренеры, действующие и бывшие футболисты. Первый набор в Академию состоится 8 августа на стадионе "Хет-Трик Арена".