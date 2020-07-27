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Два клуба, горсовет и университет создают футбольную академию

Первая лига
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В Ивано-Франковске

Два клуба, горсовет и университет создают футбольную академию
Новина українською

Ивано-Франковский городской совет, народный футбольный клуб "Ураган", муниципальный футбольный клуб "Прикарпатье", благотворительный фонд "Футбольные таланты" и Университет нефти и газа подписали соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений Академии футбола Прикарпатья.

Базироваться академия будет на стадионе ИФНТУНГ, а также "Хет-трик арене". Во время учебы воспитанники будут обеспечены условиями проживания, качественным учебно-тренировочным процессом и обучением в общеобразовательной школе.

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А в будущем выпускники академии получат шанс проявить себя в главной профессиональной команде края - ГФК "Прикарпатье", выступающий в Первой лиге чемпионата Украины.

С юными футболистами будут работать квалифицированные тренеры, действующие и бывшие футболисты. Первый набор в Академию состоится 8 августа на стадионе "Хет-Трик Арена".

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Академия МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Ивано-Фра
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