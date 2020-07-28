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Маркевич: За 32 года карьеры не раз хотел бить судью

Первая лига
(1 голосов)

Как и любой тренер

Маркевич: За 32 года карьеры не раз хотел бить судью
Новина українською

Мирон Маркевич, известный украинский тренер, председатель комитета национальных сборных УАФ, высказался о скандале с избиением арбитра почетным президентом "Агробизнеса" Олегом Собуцким.

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Не удержался, наверное. Что-то было, за что судья был избит. Я не знаю, что там было, это инспектор матча или судья только могут сказать.

Но очевидно, что надо было сдержаться. За 32 года карьеры я тоже не раз хотел бить судью. И так любой тренер!

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В статье: Мирон Маркевич арбитры Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (1)
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Металлист Харьков
28.07.2020 в 09:24
А я думал куда судьи исчезают !
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