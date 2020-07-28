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Маркевич: За 32 года карьеры не раз хотел бить судью
Как и любой тренер
Мирон Маркевич, известный украинский тренер, председатель комитета национальных сборных УАФ, высказался о скандале с избиением арбитра почетным президентом "Агробизнеса" Олегом Собуцким.
Не удержался, наверное. Что-то было, за что судья был избит. Я не знаю, что там было, это инспектор матча или судья только могут сказать.
Но очевидно, что надо было сдержаться. За 32 года карьеры я тоже не раз хотел бить судью. И так любой тренер!
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Источник:Профутбол
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Металлист Харьков
28.07.2020 в 09:24
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