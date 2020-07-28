Первая лига
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Черноморец - Балканы: смотреть онлайн, видеотрансляция
Во вторник команды из Одесской области откроют 27-й тур Первой лиги.
"Черноморец" попытается обыграть дома "Балканы" и выйти на девятое место в таблице
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