Верес против Черкащины, Альянс поедет в Запорожье? Определились пары стыкового раунда за право участия в Первой лиге

Павел Яковенко провел жеребьевку стыкового раунда Первой лиги.

В первых матчах будут сформированы следующие пары, хозяева указаны первыми:

15-я команда Первой лиги - Альянс (Липовая Долина)

Верес (Ровно) - 16-я команда Первой лиги

Напомним, что "Верес" занял третье место в группе А Второй лиги, липоводолинский "Альянс" стал "бронзовым" призером группы Б. Недавно команды сыграли очный товарищеский матч, который закончился победой подопечных Юрия Ярошенко со счетом 3:2. Дублем у ровенчан отметился Михаил Шестаков, два гола за команду из Сумской области забил Станислав Шарай. Победный мяч на счету Сергея Загинайлова, который реализовал пенальти.

У запорожского "Металлурга" после потери очков с "Черкащиной" (1:1) осталось шесть матчей для того чтобы отыграть шестиочковое отставание от "Балкан", которые сейчас занимают 14-ю строчку в Первой лиге. "Черкащина" с семью очками за четыре тура до финиша чемпионата уже даже теоретически не сможет избежать стыкового раунда.

Первые матчи плей-офф состоятся 15-го августа, ответные 19-го числа.