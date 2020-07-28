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Верес против Черкащины, Альянс поедет в Запорожье? Определились пары стыкового раунда за право участия в Первой лиге
ПФЛ провела жеребьевку пар плей-офф между клубами Первой и Второй лиг.
Павел Яковенко провел жеребьевку стыкового раунда Первой лиги.
В первых матчах будут сформированы следующие пары, хозяева указаны первыми:
15-я команда Первой лиги - Альянс (Липовая Долина)
Верес (Ровно) - 16-я команда Первой лиги
Напомним, что "Верес" занял третье место в группе А Второй лиги, липоводолинский "Альянс" стал "бронзовым" призером группы Б. Недавно команды сыграли очный товарищеский матч, который закончился победой подопечных Юрия Ярошенко со счетом 3:2. Дублем у ровенчан отметился Михаил Шестаков, два гола за команду из Сумской области забил Станислав Шарай. Победный мяч на счету Сергея Загинайлова, который реализовал пенальти.
У запорожского "Металлурга" после потери очков с "Черкащиной" (1:1) осталось шесть матчей для того чтобы отыграть шестиочковое отставание от "Балкан", которые сейчас занимают 14-ю строчку в Первой лиге. "Черкащина" с семью очками за четыре тура до финиша чемпионата уже даже теоретически не сможет избежать стыкового раунда.
Первые матчи плей-офф состоятся 15-го августа, ответные 19-го числа.
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