Первая лига. Хорошее начало и ничего - Черноморец едва избежал поражения от Балкан

"Черноморец" едва ушел от поражения от "Балкан", которое стало бы первым для Ковальца у руля команды на своем поле. Для гостей это лишнее подспорье в борьбе за выживание, одесситы же потеряли шанс подняться на девятое место.

Как оказалось, Сергей Ковалец просто предоставил отдых Хамелюку и Брагару в прошлом матче, так как оба полузащитника появились со стартовых минут против "Балкан". У гостей неожиданным стало разве что появление с первых минут Додо и Вадима Златова. Но на то были причины в виде дисквалификации Ильницкого и Опри.

"Черноморец" проявил максимальный настрой с первых минут, что вылилось в желтую карточку для Остапенко, но в то же время принесло весьма оперативно и голевые дивиденты. Брагару обыграл Юречко, отдал на Авагимяна и Артур пробивал в упор. Лободров справился с попыткой забить в исполнении игрока соперников, но Игорь Сикорский с метра все же вбил круглого в сетку.

Долго лидировать в счете хозяевам не пришлось, подача со стандарта с левого фланга привела к игре рукой Зубейко и арбитр указал на точку. Андрей Фаюк обыграл вратаря соперников с пенальти и установил равновесие.

Одесситы и дальше с легкостью создавали моменты, но так же легко их транжирили. В целом чувствовалось, что голы в этот вечер еще будут и это лишь вопрос времени. Тем не менее, после резвого дебюта команды будто-бы подустали и начали действовать более осторожно в плане созидания.

Во втором тайме характер игры изменился не сильно - "Черноморец" держал мяч и пытался создать моменты, но в самые ответственные мгновения защитникам "Балкан" удавалось пресекать атаки оппонентов. На последние 25 минут Андрей Пархоменко даже рискнул перейти на схему с двумя форвардами, выпустив Тропанца вместо Платунова.

И все же хозяевам удалось затолкать в сетку соперника еще один мяч. После розыгрыша стандарта мяч получил Микицей, выкотил его направо на Зубейко, после прострела которого Юречко срезал мяч в собственные ворота.

Ничейный счет не позволил "Черноморцу" обойти "Горняк-Спорт" и одесситы дальше занимают лишь 10-е место в таблице. "Балканы" же еще на одно очко отдалились от запорожского "Металлурга" в попытке избежать встреч с липоводолинским "Альянсом" в стыковом раунде.

Черноморец - Балканы 2:2 (1:1)

Голы: Сикорский (13), Юречко (89 авт.) - Фаюк (17 пен), Болокан (84)

Черноморец (3-4-2-1): Паламарчук - Остапенко, Микицей, Лиховидько - Зубейко, Хамелюк (Граматик 64), Авагимян, Велев (Долгов 70) - Янаков, Брагару (Яловенко 79) - Сикорский (Штогрин 64).

Балканы (5-4-1): Лободров - Сидоренко, Юречко, Николишин, Серденюк, Платунов (Тропанец 65) - Златов В., Пархоменко, Силва Роша Додо (Болокан 57), Луис Фернандо (Шуховцев 88) - Фаюк.

Предупреждения: Остапенко (4), Авагимян (89) - Болокан (89)