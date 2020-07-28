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Первая лига. Хорошее начало и ничего - Черноморец едва избежал поражения от Балкан

Первая лига
(1 голосов)

Одесситы здорово провели дебют поединка с принципиальным соперником, да и только.

Первая лига. Хорошее начало и ничего - Черноморец едва избежал поражения от Балкан
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" едва ушел от поражения от "Балкан", которое стало бы первым для Ковальца у руля команды на своем поле. Для гостей это лишнее подспорье в борьбе за выживание, одесситы же потеряли шанс подняться на девятое место.

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Как оказалось, Сергей Ковалец просто предоставил отдых Хамелюку и Брагару в прошлом матче, так как оба полузащитника появились со стартовых минут против "Балкан". У гостей неожиданным стало разве что появление с первых минут Додо и Вадима Златова. Но на то были причины в виде дисквалификации Ильницкого и Опри.

"Черноморец" проявил максимальный настрой с первых минут, что вылилось в желтую карточку для Остапенко, но в то же время принесло весьма оперативно и голевые дивиденты. Брагару обыграл Юречко, отдал на Авагимяна и Артур пробивал в упор. Лободров справился с попыткой забить в исполнении игрока соперников, но Игорь Сикорский с метра все же вбил круглого в сетку.

Долго лидировать в счете хозяевам не пришлось, подача со стандарта с левого фланга привела к игре рукой Зубейко и арбитр указал на точку. Андрей Фаюк обыграл вратаря соперников с пенальти и установил равновесие.

Одесситы и дальше с легкостью создавали моменты, но так же легко их транжирили. В целом чувствовалось, что голы в этот вечер еще будут и это лишь вопрос времени. Тем не менее, после резвого дебюта команды будто-бы подустали и начали действовать более осторожно в плане созидания.

Во втором тайме характер игры изменился не сильно - "Черноморец" держал мяч и пытался создать моменты, но в самые ответственные мгновения защитникам "Балкан" удавалось пресекать атаки оппонентов. На последние 25 минут Андрей Пархоменко даже рискнул перейти на схему с двумя форвардами, выпустив Тропанца вместо Платунова.

И все же хозяевам удалось затолкать в сетку соперника еще один мяч. После розыгрыша стандарта мяч получил Микицей, выкотил его направо на Зубейко, после прострела которого Юречко срезал мяч в собственные ворота.

Ничейный счет не позволил "Черноморцу" обойти "Горняк-Спорт" и одесситы дальше занимают лишь 10-е место в таблице. "Балканы" же еще на одно очко отдалились от запорожского "Металлурга" в попытке избежать встреч с липоводолинским "Альянсом" в стыковом раунде.

Черноморец - Балканы 2:2 (1:1)
Голы: Сикорский (13), Юречко (89 авт.) - Фаюк (17 пен), Болокан (84)
Черноморец (3-4-2-1): Паламарчук - Остапенко, Микицей, Лиховидько - Зубейко, Хамелюк (Граматик 64), Авагимян, Велев (Долгов 70) - Янаков, Брагару (Яловенко 79) - Сикорский (Штогрин 64).
Балканы (5-4-1): Лободров - Сидоренко, Юречко, Николишин, Серденюк, Платунов (Тропанец 65) - Златов В., Пархоменко, Силва Роша Додо (Болокан 57), Луис Фернандо (Шуховцев 88) - Фаюк.
Предупреждения: Остапенко (4), Авагимян (89) - Болокан (89)

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Балканы (Заря)
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Комментарии (8)
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jnp49 (ОДЕССА)
28.07.2020 в 21:56
Когда уже ЧЕРНОМОРЕЦ начнёт играть в своей фирменной ЧЁРНО-СИНЕЙ форме??? Всё время в белых футболках выходят на поле - НЕПОРЯДОК!
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jnp49 (ОДЕССА)
28.07.2020 в 21:53
Кто бы что не говорил, а ситуация вновь подтвердилась.., ну НЕ УМЕЕТ команда из ОДЕССЫ играть против сельско-колхозных команд, кто бы не был на тренерском мостике, а результат тот-же. Такое впечатление, что сам ЧЕРНОМОРЕЦ превратился в команду из той-же когорты...
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v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 21:32
Фу...х Наконец-то не про цыгана)))) Ща Черноморец заиграет! С Гельзиным))
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килия12 (Одесса)
28.07.2020 в 21:22
докатились...с селом ничью вырывают и радуются...
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Ergevision (KR)
28.07.2020 в 21:36
А что такое - у сельских футболистов ноги короче? Или они вот так вот просто с трактора и на стадион?
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0
0
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Bastard (Одесса)
28.07.2020 в 21:11
божешь ты мой... трагикомедия.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
28.07.2020 в 21:10
опять рука сколько уже можно 3 пенальти 3 руки --Паламарчук не разу не угадал куда будут бить чего ты падаешь раньше удара стой жди учись у Шовковского смотри видео как надо отбивать удары а 2 гол это твоя ошибка сам занёс ворота --играли слабо потому что не дружат с головой и нет удара по воротам
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+3
0
очстарчер (Одесса)
28.07.2020 в 21:07
Похоже что сегодня в форме ЧО играла не команда С. Ковальца , а команда А. Червенкова. Помните такого?
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+1
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