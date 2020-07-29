Черноморец - Балканы 2:2. Обзор матча, видео голов

Матч позволил зорянцам взять крайне необходимое очко для того, чтобы спокойнее чувствовать себя на третьем с конца месте в турнирной таблице. Оно дает право остаться в лиге - в отличие от последних двух (их ждут поединки плей-офф с командами Второй лиги).

А в спину дышит запорожский "Металлург", у которого есть матчи в запасе и который еще теоретически может "опустить" "Балканы" на предпоследнюю позицию.

"Черноморец" после этого матча продолжает находится в середине таблицы и преследовать "Горняк-Спорт" - команда с Горишних Плавней опережает одесситов на 1 пункт.

Первая лига, 27 тур

Черноморец (Одесса) - Балканы (Зоря) 2:2

Голы: Сикорский (13), Юречко (89 авт.) - Фаюк (17 пен), Болокан (84)