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ПФЛ презентовала "дизайн-систему" Первой и Второй лиг

Первая лига
(1 голосов)

целая система

ПФЛ презентовала "дизайн-систему" Первой и Второй лиг
Новина українською

Это будет новая дизайн-система лиги и чемпионатов, работа над ней продолжалась более полугода.

ПФЛ поставили задачу создать новый визуальный стиль на основе базовых констант - логотипов и чемпионатов.

И вывести коммуникацию на новый уровень, - объясняет маркетинг-директор ПФЛ Светлана Рыбакова. - В этом сезоне популярность чемпионатов значительно возросла, мы впервые ввели официальный мяч, получили бродкастера, и нам важно поднять планку в борьбе за внимание болельщиков.

Для работы над проектом создания дизайн-системы ПФЛ выбрала украинское агентство "Yarche". Над проектом работала команда из 8 человек.

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Мы вели работу над двумя полноценными проектами. ПФЛ как организация получит новую корпоративную стилистику. Но наш основной фокус - брендинг чемпионатов, результаты которого все увидят в конце недели, - подчеркивает Рыбакова.

Для создания корпоративного стиля лиги команда YARCHE разработала паттерн, элементы которого могут самостоятельно существовать на различных носителях для проявлений бренда в оффлайне и онлайне.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Светлана Рыбакова
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (5)
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Микко82 (Херсон)
29.07.2020 в 12:48
Знову ні на чому відмили гроші. Питання кому оцей брендинг потрібен. Від нього умовний Металург краще грати не буде, а простому болільнику тим більш пофіг на якусь єрунду.
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rubizhansky (Рубежное)
29.07.2020 в 12:34
Дизайнерам тоже нужна работа. Хоть кто-то работает
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
29.07.2020 в 12:42
Полтора года работали, целой командой с маркетинг-директором во главе
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+1
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
29.07.2020 в 12:28
Тот случай, когда действительно за державу обидно. Село і люди... Когда уже наши "дизайнеры-маркетологи" начнут брать пример с топовых мировых бредов??? Там всё просто и понятно, и выглядит солидно: буква f - это facebook, буква G - Google, изображение яблока - apple... Кому оно надо - искать в зелёных завитушках болельщиков и таким образом понимать, что имеешь дело с ПФЛ???
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+1
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
29.07.2020 в 12:33
Коммуникацию они так повышают: то черно-зеленого льва символом Первой лиги делают, то вот эту систему завитушек... Столько бабла и времени впустую... А слабо было просто футбольный мяч с украинскими символами изобразить?
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