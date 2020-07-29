ПФЛ презентовала "дизайн-систему" Первой и Второй лиг

Это будет новая дизайн-система лиги и чемпионатов, работа над ней продолжалась более полугода.

ПФЛ поставили задачу создать новый визуальный стиль на основе базовых констант - логотипов и чемпионатов.

И вывести коммуникацию на новый уровень, - объясняет маркетинг-директор ПФЛ Светлана Рыбакова. - В этом сезоне популярность чемпионатов значительно возросла, мы впервые ввели официальный мяч, получили бродкастера, и нам важно поднять планку в борьбе за внимание болельщиков.

Для работы над проектом создания дизайн-системы ПФЛ выбрала украинское агентство "Yarche". Над проектом работала команда из 8 человек.

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Мы вели работу над двумя полноценными проектами. ПФЛ как организация получит новую корпоративную стилистику. Но наш основной фокус - брендинг чемпионатов, результаты которого все увидят в конце недели, - подчеркивает Рыбакова.

Для создания корпоративного стиля лиги команда YARCHE разработала паттерн, элементы которого могут самостоятельно существовать на различных носителях для проявлений бренда в оффлайне и онлайне.