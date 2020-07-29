Авангард - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция

В прошлом туре команда из Краматорска оконфузилась в игре против "Металлурга". Они явно не хотят дважды подряд проигрывать аутсайдеру и готовы к бою против "Черкащины".

Первая Лига, 27-й тур

"Авангард" 17:30 "Черкащина"