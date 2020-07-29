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Авангард - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Матч без интриги?

Авангард - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре команда из Краматорска оконфузилась в игре против "Металлурга". Они явно не хотят дважды подряд проигрывать аутсайдеру и готовы к бою против "Черкащины".

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Первая Лига, 27-й тур
"Авангард" 17:30 "Черкащина"

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Черкащина (Черкассы)
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