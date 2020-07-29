Первая Лига. Авангард выстрадал победу над аутсайдером

Запорожский конфуз в прошлом туре (поражение "Металлургу" 1:3), не оставлял "Авангарду" выбора - нужно было восстанавливать репутацию и побеждать. Да, команда из Краматорска не имеет дополнительних целей в сезоне, но негоже крепкому коллективу дважды подряд терять очки с аутсайдерами. "Черкащина" же просто ждет ближайших матчей плей-офф против представителя второй лиги и давно смирилась со своим последним местом. Все говорило о том, что в отчетном матче есть явный фаворит.

Матч начался в неспешном темпе, а моментов в первые 15-20 минут практически не было. Всему виной жаркая погода в Краматорске. К началу игры столбик термометра перевалил за 30 градусов и командам действительно было непросто. Немного активнее смотрелись хозяева, в то самое время как "Черкащина" просто оборонялась и делала редкие забросы на Тарануху, которые ни к чему не приводили. Гол "Авангарда" пришел после стандарта - Собко навесил в штрафную, Сеницкий скинул на Мирошныка и тот без препядствий головой пробил в пустые.

Забитый мяч немного расслабил "Авангард" и подопечные Косевича решили просто доиграть до перерыва минимально ведя в счете. За это они были наказаны на последних секундах тайма. Вратарь краматорчан, судя по всему, заранее захотел отправиться в раздевалку и сильно выдвинулся из ворот. Стоявший в центре поля Нечай мгновенно оценил ситуацию и идеальным парашютиком закинул мяч Денчуку за шиворот - шедевр. Сразу после судья отправил команды в раздевалки.

Второй тайм "Авангард" провел хуже первого. Возможно, причина в обороне соперника, которая практически не допускала ошибок и блокировала все потуги хозяев. Хороший шанс упустил Мурза, который вышел усилять команду по ходу поединка. Артур выбегал на свидание с голкипером и пробивал практически наверняка, но Старченко в последний момент перевел удар на угловой.

А вот у Мирошника под конец получилось. Во второй раз за матч Роман в стиле Гарри Кейна оказался в нужном месте и в нужное время, переправив удар в пустые ворота. Согласитесь, не так часто увидишь дубль в исполнении центрбэка. Всем было понятно - это победа. Выстраданные три очка, которые позволяют "Авангарду" вплотную приблизиться к кризисному "Металлисту 1925".

Первая Лига, 27-й тур

"Авангард" - "Черкащина" 2:1

Голы: Роман Мирошнык 41, 85 - Игорь Нечай 45+1

Авангард: Артур Денчук, Максим Воробей, Дмитрий Сидоренко, Роман Мирошнык, Александр Сухаров, Юрий Сеницкий, Никита Полюлях, Алексей Любов, Владислав Нехтий, Иван Матяж, Витайлий Собко

Черкащина: Денис Старченко, Ярослав Олийнык, Олег Дмитренко, Вячеслав Лухтанов, Тимур Погранічний, Артем Цурупін, Артем Тищенко, Виктор Георгієев, Юрий Малєй, Игорь Нечай, Ростислав Тарануха