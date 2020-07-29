Волынь - Металлург: смотреть онлайн, видеотрансляция

В прошедшем туре "Волынь" была разгромлена "Агробизнесом" и такой результат серьезно ухудшил их положение в таблице. По потерянным очкам они уступают даже "Руху", но впереди у них не самый сложный календарь. Как бы там ни было, предпоследнюю команду ПФЛ они должны побеждать, иначе на что рассчитывать в УПЛ.

Первая Лига, 27-й тур

"Волынь" 19:00 "Металлург"