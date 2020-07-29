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Волынь - Металлург: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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"Крестоносцам" уже некуда отступать

Волынь - Металлург: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошедшем туре "Волынь" была разгромлена "Агробизнесом" и такой результат серьезно ухудшил их положение в таблице. По потерянным очкам они уступают даже "Руху", но впереди у них не самый сложный календарь. Как бы там ни было, предпоследнюю команду ПФЛ они должны побеждать, иначе на что рассчитывать в УПЛ.

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Первая Лига, 27-й тур
"Волынь" 19:00 "Металлург"

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига ГФК Металлург (Запорожье)
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