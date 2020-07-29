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Коуч Балкан выделил тактический фактор в ничьей с Черноморцем

Первая лига
(1 голосов)

Прекрасную подготовку своих футболистов

Коуч Балкан выделил тактический фактор в ничьей с Черноморцем
Новина українською

Андрей Пархоменко, главный тренер зорянских "Балкан", которые в 27 туре Первой лиги сыграли 2:2 на выезде с "Черноморцем", прокомментировал ход и результат матча.

Пархоменко отметил, что его футболисты выполнили большую работу.

По поводу содержания игры, то мы ее построили зеркально до того, как играет "Черноморец". Изучили их сильные и слабые стороны.

Включили и какие-то свои нюансы. Мы отдали инициативу, но когда комбинировали, выбегали в контратаки, у нас хватало нормальных ударов.

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Мы были тактически готовы, ребята тактически сыграли даже лучше, чем мы того ожидали. Хотелось бы, конечно, чтобы и технически лучше работали, спокойнее выходили из обороны. Завершать атаки - это уже мастерство.

Счет закономерный, но опять пропускаем в концовке матча! Это неприятный момент.

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Балканы (Заря)
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Источник:
Чорноморець

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
29.07.2020 в 15:04
у ЧО столько моментов было --не дружат с головой и ноги кривые--Антонова на поле с Металлистом
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jnp49 (ОДЕССА)
29.07.2020 в 14:59
Непонятно - как с такой игрой БАЛКАНЫ плетутся в хвосте турнирной таблицы? Как минимум должны быть крепким середняком...
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