Коуч Балкан выделил тактический фактор в ничьей с Черноморцем

Андрей Пархоменко, главный тренер зорянских "Балкан", которые в 27 туре Первой лиги сыграли 2:2 на выезде с "Черноморцем", прокомментировал ход и результат матча.

Пархоменко отметил, что его футболисты выполнили большую работу.

По поводу содержания игры, то мы ее построили зеркально до того, как играет "Черноморец". Изучили их сильные и слабые стороны.

Включили и какие-то свои нюансы. Мы отдали инициативу, но когда комбинировали, выбегали в контратаки, у нас хватало нормальных ударов.