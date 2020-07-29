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Коуч Балкан выделил тактический фактор в ничьей с Черноморцем
Прекрасную подготовку своих футболистов
Андрей Пархоменко, главный тренер зорянских "Балкан", которые в 27 туре Первой лиги сыграли 2:2 на выезде с "Черноморцем", прокомментировал ход и результат матча.
Пархоменко отметил, что его футболисты выполнили большую работу.
По поводу содержания игры, то мы ее построили зеркально до того, как играет "Черноморец". Изучили их сильные и слабые стороны.
Включили и какие-то свои нюансы. Мы отдали инициативу, но когда комбинировали, выбегали в контратаки, у нас хватало нормальных ударов.
Мы были тактически готовы, ребята тактически сыграли даже лучше, чем мы того ожидали. Хотелось бы, конечно, чтобы и технически лучше работали, спокойнее выходили из обороны. Завершать атаки - это уже мастерство.
Счет закономерный, но опять пропускаем в концовке матча! Это неприятный момент.